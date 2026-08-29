İstanbul’da 29-30 Ağustos elektrik kesintisi: 18 ilçe listede

Zeytinburnu
Sümer Mah: 6/4., 6/5., 8/1., 8/2. Sokaklar ve civarı. (08:00 - 15:00)
Şişli
Duatepe Mah: Avukat, Barutçular, Evrenoszade, Karabiber, Keşfi Efendi, Ortanca, Şahmerdan Sokaklar ve civarı. (09:00 - 17:00)
Paşa Mah: Adalet, Adsız Nefer, Aralık 1, Avukat, Barutçular, Bulanık Dere, Civelek, Darülaceze Yolu, Gül, Güler 1, Güzelbahçe 1, Hasret, Kaan, Kahramanbey, Kurşun, Kuyu 1, Ortanca, Ortanca Aralığı, Poyraz 1, Selman, Topel, Yeşiltepe, Ülker, İnci, İncirlidede Sokaklar ve civarı. (09:00 - 17:00)
Paşa Mah (Ek Bölge): 1. Çınarlı, Adsız Nefer, Aralık 1, Avukat, Ay, Bahadır 1, Barutçular, Batı, Behram Çavuş, Cengiz, Darülaceze Yolu, Ferace, Ferahnak, Gül, Güler 1, Güzelbahçe 1, Hasret, Kahramanbey, Karakullukçu, Millet, Miralay Kamilbey, Poyraz 1, Ruşen, Saffet, Savar, Selman, Teneke Çıkmazı, Yalvaç, Yay Meydanı, Yeşiltepe, Çiğdem 3, Ülker, İnci Sokaklar ve civarı. (09:00 - 17:00)
Esentepe Mah: Mahalle geneli ve civarı. (09:00 - 17:00)
Sultangazi
50. Yıl Mah: 2096. Sokak ve civarı. (09:00 - 17:00)
Silivri
Selimpaşa Mah: 5002., 6043., 6060., 6093. Sokaklar ve civarı. (09:00 - 17:00)
Sarıyer
Maslak Mah: Büyükdere Sokak ve civarı. (10:00 - 14:00)
Küçükçekmece
Atakent Mah: 221., Turgut Özal Sokaklar ve civarı. (10:00 - 16:00)
Beşyol Mah: Ali Ağa, Beşyol Yan Yolu, Birlik, Fabrikalar, Karadeniz Sokaklar ve civarı. (09:00 - 17:00)
Beşyol Mah: 1. Akasya, Eski Londra Asfaltı Sokaklar ve civarı. (13:00 - 17:00)
Kağıthane
Hürriyet Mah: Demet, Derebağ, Dr. Cemil Bengü, Dülger, Esin, Esin Çıkmazı, Fıstık, Fulya, Fidan, Güldefne, Ihlamur, Kurşun, Maviş, Mürver, Parlak, Reçine Çıkmazı, Savaş, Sağlam, Sevim, Sibel, Tarçın, Zembil Kümesi, İpek, Şimşir Sokaklar ve civarı. (09:00 - 15:00)
Güngören
Merkez Mah: Bayrak, Talatpaşa Sokaklar ve civarı. (10:00 - 14:00)
Fatih
Muhsine Hatun Mah: Babayiğit, Cemre, Fındıkkıran, Kantarcı Süleyman, Telli Odalar, Ördeklibakkal Sokaklar ve civarı. (09:00 - 17:00)
Esenyurt
Barbaros Hayrettin Paşa Mah: 2299. Sokak ve civarı. (09:00 - 17:00)
Esenler
Oruç Reis Mah: Mahalle geneli ve civarı. (11:00 - 14:00)
Çatalca
Oklalı Mah: Şahinler Sokak ve civarı. (09:00 - 17:00)
Büyükçekmece
Fatih Mah: Akbatun, Aycan, Boğaziçi, D-100 Karayolu, Denge, Doğan 3, Duru, Dilber Sokaklar ve civarı. (09:00 - 17:00)
Beyoğlu
İstiklal Mah: Paşalı Hasan Sokak ve civarı. (09:00 - 17:00)
Beylikdüzü
Kavaklı Mah: Mahalle geneli ve civarı. (09:00 - 17:00)
Bahçelievler
Kocasinan Merkez Mah: Efeler 1 Sokak ve civarı. (08:00 - 15:00)
Bağcılar
Barbaros Mah: 204., 205., 206., 207., 208., 209., 210., 212., 213., 214., 220. Sokaklar ve civarı. (08:00 - 15:00)
Kazım Karabekir Mah: 220., 255. Sokaklar ve civarı. (08:00 - 15:00)
Yıldıztepe Mah: Mahalle geneli ve civarı. (09:00 - 17:00)
100. Yıl Mah: 2261., Matbaacılar 1., Matbaacılar 2., Matbaacılar 3., Matbaacılar 4. Sokaklar ve civarı. (17:00 - 19:30)
Avcılar
Firuzköy Mah: Mahalle geneli ve civarı. (09:00 - 17:00)