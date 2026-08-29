İstanbul’da 29-30 Ağustos elektrik kesintisi: 18 ilçe listede

29 AĞUSTOS ELEKTRİK KESİNTİSİ

Zeytinburnu

Sümer Mah: 6/4., 6/5., 8/1., 8/2. Sokaklar ve civarı. (08:00 - 15:00)

Şişli

Duatepe Mah: Avukat, Barutçular, Evrenoszade, Karabiber, Keşfi Efendi, Ortanca, Şahmerdan Sokaklar ve civarı. (09:00 - 17:00)



Paşa Mah: Adalet, Adsız Nefer, Aralık 1, Avukat, Barutçular, Bulanık Dere, Civelek, Darülaceze Yolu, Gül, Güler 1, Güzelbahçe 1, Hasret, Kaan, Kahramanbey, Kurşun, Kuyu 1, Ortanca, Ortanca Aralığı, Poyraz 1, Selman, Topel, Yeşiltepe, Ülker, İnci, İncirlidede Sokaklar ve civarı. (09:00 - 17:00)



Paşa Mah (Ek Bölge): 1. Çınarlı, Adsız Nefer, Aralık 1, Avukat, Ay, Bahadır 1, Barutçular, Batı, Behram Çavuş, Cengiz, Darülaceze Yolu, Ferace, Ferahnak, Gül, Güler 1, Güzelbahçe 1, Hasret, Kahramanbey, Karakullukçu, Millet, Miralay Kamilbey, Poyraz 1, Ruşen, Saffet, Savar, Selman, Teneke Çıkmazı, Yalvaç, Yay Meydanı, Yeşiltepe, Çiğdem 3, Ülker, İnci Sokaklar ve civarı. (09:00 - 17:00)



Esentepe Mah: Mahalle geneli ve civarı. (09:00 - 17:00)

Sultangazi

50. Yıl Mah: 2096. Sokak ve civarı. (09:00 - 17:00)

Silivri

Selimpaşa Mah: 5002., 6043., 6060., 6093. Sokaklar ve civarı. (09:00 - 17:00)

Sarıyer

Maslak Mah: Büyükdere Sokak ve civarı. (10:00 - 14:00)

Küçükçekmece

Atakent Mah: 221., Turgut Özal Sokaklar ve civarı. (10:00 - 16:00)



Beşyol Mah: Ali Ağa, Beşyol Yan Yolu, Birlik, Fabrikalar, Karadeniz Sokaklar ve civarı. (09:00 - 17:00)



Beşyol Mah: 1. Akasya, Eski Londra Asfaltı Sokaklar ve civarı. (13:00 - 17:00)

Kağıthane

Hürriyet Mah: Demet, Derebağ, Dr. Cemil Bengü, Dülger, Esin, Esin Çıkmazı, Fıstık, Fulya, Fidan, Güldefne, Ihlamur, Kurşun, Maviş, Mürver, Parlak, Reçine Çıkmazı, Savaş, Sağlam, Sevim, Sibel, Tarçın, Zembil Kümesi, İpek, Şimşir Sokaklar ve civarı. (09:00 - 15:00)

Güngören

Merkez Mah: Bayrak, Talatpaşa Sokaklar ve civarı. (10:00 - 14:00)

Fatih

Muhsine Hatun Mah: Babayiğit, Cemre, Fındıkkıran, Kantarcı Süleyman, Telli Odalar, Ördeklibakkal Sokaklar ve civarı. (09:00 - 17:00)

Esenyurt

Barbaros Hayrettin Paşa Mah: 2299. Sokak ve civarı. (09:00 - 17:00)

Esenler

Oruç Reis Mah: Mahalle geneli ve civarı. (11:00 - 14:00)

Çatalca

Oklalı Mah: Şahinler Sokak ve civarı. (09:00 - 17:00)

Büyükçekmece

Fatih Mah: Akbatun, Aycan, Boğaziçi, D-100 Karayolu, Denge, Doğan 3, Duru, Dilber Sokaklar ve civarı. (09:00 - 17:00)

Beyoğlu

İstiklal Mah: Paşalı Hasan Sokak ve civarı. (09:00 - 17:00)

Beylikdüzü

Kavaklı Mah: Mahalle geneli ve civarı. (09:00 - 17:00)

Bahçelievler

Kocasinan Merkez Mah: Efeler 1 Sokak ve civarı. (08:00 - 15:00)

Bağcılar

Barbaros Mah: 204., 205., 206., 207., 208., 209., 210., 212., 213., 214., 220. Sokaklar ve civarı. (08:00 - 15:00)



Kazım Karabekir Mah: 220., 255. Sokaklar ve civarı. (08:00 - 15:00)



Yıldıztepe Mah: Mahalle geneli ve civarı. (09:00 - 17:00)



100. Yıl Mah: 2261., Matbaacılar 1., Matbaacılar 2., Matbaacılar 3., Matbaacılar 4. Sokaklar ve civarı. (17:00 - 19:30)

Avcılar

Firuzköy Mah: Mahalle geneli ve civarı. (09:00 - 17:00)