Adana'da polisin kent genelinde gerçekleştirdiği 'Huzur ve Güven' uygulamasında kurallara uymayan 140 sürücüye toplam 3 milyon 647 bin TL para cezası uygulandı. Çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalanırken, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya devriye, narkotik, trafik ve asayiş ekipleri katıldı. Bin 615 polisin görev aldığı uygulamaya helikopter de havadan destek verdi. Kentin ana arterlerinde gerçekleştirilen uygulamada 29 bin 762 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Sorgulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalanarak gözaltına alındı.