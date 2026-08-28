Adana’da 1615 polisle "Huzur ve Güven" operasyonu: Helikopter destekli denetimde 35 aranan şahıs yakalandı
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 1.615 polisin katılımı ve helikopter desteğiyle kent genelinde düzenlenen 'Huzur ve Güven' uygulamasında 29 bin 762 kişi sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli yakalanırken kurallara uymayan 140 sürücüye toplam 3 milyon 647 bin TL idari para cezası kesildi.
Adana'da polisin kent genelinde gerçekleştirdiği 'Huzur ve Güven' uygulamasında kurallara uymayan 140 sürücüye toplam 3 milyon 647 bin TL para cezası uygulandı. Çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalanırken, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya devriye, narkotik, trafik ve asayiş ekipleri katıldı. Bin 615 polisin görev aldığı uygulamaya helikopter de havadan destek verdi.
Kentin ana arterlerinde gerçekleştirilen uygulamada 29 bin 762 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Sorgulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
140 SÜRÜCÜYE 3 MİLYON 647 BİN TL CEZA
Trafik yönünden yapılan denetimlerde 7 bin 937 araç kontrol edildi. Kontrollerde 4 motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. 2 araç, trafiğe çıkmaya uygun olmadığı gerekçesiyle trafikten men edildi. Kurallara uymayan 140 sürücüye ise toplam 3 milyon 647 bin TL para cezası uygulandı.
Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptığı tespit edilen 19 kişiye toplam 33 bin TL para cezası uygulandı. Umuma açık yerlere yönelik denetimlerde, usulsüzlük tespit edilen 16 iş yerine işlem yapıldı.
RUHSATSIZ TABANCALAR VE UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ
Uygulama noktalarında narkotik ve asayiş ekipleri, şüpheli gördükleri kişilerin üzerlerinde ve araçlarında arama yaptı. Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait çok sayıda mermi, 6 kesici ve delici alet, 11,48 gram metamfetamin, 2,04 gram bonzai, 1,07 gram esrar ile 175 uyuşturucu hap ele geçirildi.