Karadeniz’de dron saldırısına uğrayan tanker Samsun’da karaya oturdu
Karadeniz’de seyir halindeyken dron saldırısına uğradığı belirtilen Hong Kong bayraklı M/T Golden Sapling isimli tanker, mürettebatının tahliye edilmesinin ardından sürüklenerek Samsun’un Alaçam ilçesi açıklarında karaya oturdu.
Sinop Limanı'na yaklaşık 90 mil mesafede seyrettiği sırada dron saldırısında hasar gördüğü belirtilen tankerde bulunan 21 personel tahliye edildi. Mürettebat, Maran Pytha isimli gemi tarafından alınarak Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na götürüldü.
MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLDİ, TANKER SÜRÜKLENDİ
Personelin gemiden ayrılmasının ardından insansız kalan tanker, Karadeniz'de etkili olan olumsuz hava koşullarının da etkisiyle kontrolsüz şekilde sürüklenmeye başladı.
Golden Sapling, Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Geyikkoşan mevkisinde sahile oldukça yakın bir noktada karaya oturdu.
SAHİL GÜVENLİK BÖLGEDE
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler tankerin bulunduğu noktada inceleme yaparken, geminin karaya oturduğu yerden nasıl çıkarılacağına ilişkin teknik değerlendirme başlatıldı.
Tankerin hangi yöntemle yüzdürüleceği ve ardından nereye çekileceği yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.
SON SİNYAL 26 AĞUSTOS'TA ALINDI
Öte yandan tankerden son sinyalin 26 Ağustos saat 02.00 sıralarında alındığı bildirildi.