Karadeniz’de dron saldırısına uğrayan tanker Samsun’da karaya oturdu

Golden Sapling, Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Geyikkoşan mevkisinde sahile oldukça yakın bir noktada karaya oturdu.

Personelin gemiden ayrılmasının ardından insansız kalan tanker, Karadeniz'de etkili olan olumsuz hava koşullarının da etkisiyle kontrolsüz şekilde sürüklenmeye başladı.

Sinop Limanı'na yaklaşık 90 mil mesafede seyrettiği sırada dron saldırısında hasar gördüğü belirtilen tankerde bulunan 21 personel tahliye edildi. Mürettebat, Maran Pytha isimli gemi tarafından alınarak Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na götürüldü.

Dron saldırısında hasar gören tanker Karadeniz’de sürüklendi (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

SAHİL GÜVENLİK BÖLGEDE

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler tankerin bulunduğu noktada inceleme yaparken, geminin karaya oturduğu yerden nasıl çıkarılacağına ilişkin teknik değerlendirme başlatıldı.

Tankerin hangi yöntemle yüzdürüleceği ve ardından nereye çekileceği yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.