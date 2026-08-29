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Karadeniz’de dron saldırısına uğrayan tanker Samsun’da karaya oturdu

Karadeniz’de seyir halindeyken dron saldırısına uğradığı belirtilen Hong Kong bayraklı M/T Golden Sapling isimli tanker, mürettebatının tahliye edilmesinin ardından sürüklenerek Samsun’un Alaçam ilçesi açıklarında karaya oturdu.

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Karadeniz’de dron saldırısına uğrayan tanker Samsun’da karaya oturdu

Sinop Limanı'na yaklaşık 90 mil mesafede seyrettiği sırada dron saldırısında hasar gördüğü belirtilen tankerde bulunan 21 personel tahliye edildi. Mürettebat, Maran Pytha isimli gemi tarafından alınarak Rusya'nın Novorossiysk Limanı'na götürüldü.

MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLDİ, TANKER SÜRÜKLENDİ

Personelin gemiden ayrılmasının ardından insansız kalan tanker, Karadeniz'de etkili olan olumsuz hava koşullarının da etkisiyle kontrolsüz şekilde sürüklenmeye başladı.

Golden Sapling, Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Geyikkoşan mevkisinde sahile oldukça yakın bir noktada karaya oturdu.

Dron saldırısında hasar gören tanker Karadeniz’de sürüklendi (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)Dron saldırısında hasar gören tanker Karadeniz’de sürüklendi (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

SAHİL GÜVENLİK BÖLGEDE

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler tankerin bulunduğu noktada inceleme yaparken, geminin karaya oturduğu yerden nasıl çıkarılacağına ilişkin teknik değerlendirme başlatıldı.

Tankerin hangi yöntemle yüzdürüleceği ve ardından nereye çekileceği yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Karadeniz’de dron saldırısına uğrayan tanker Samsun’da karaya oturdu-3

SON SİNYAL 26 AĞUSTOS'TA ALINDI

Öte yandan tankerden son sinyalin 26 Ağustos saat 02.00 sıralarında alındığı bildirildi.

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