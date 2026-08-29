DEV BİRLEŞMEYE 'TEKEL' FRENİ

Paramount ve Warner Bros'un tek çatı altında toplanması halinde oluşabilecek tekel gücüne karşı Rekabet Kurumu frene bastı. İki küresel dev, ellerindeki sinema, dizi ve tematik kanal kütüphanesini "sadece kendi platformumuzda yayınlarız" diyerek piyasayı kapatamayacak.

Karara göre iki şirket, filmlerini kendi dijital platformlarındaki 3 yıllık özel gösterim döneminin ardından Türkiye'deki diğer yayıncılara ve platformlara da piyasa koşullarında lisanslamak zorunda kalacak. Bu taahhüt 5 yıl boyunca kesintisiz uygulanacak.

Küresel medya devlerine 'Tekel' freni: Yerli yayıncılara 2029 güvencesi!

ULUSAL KANALLARA VE YERLİ PLATFORMLARA 2029 GÜVENCESİ

Alınan kararla birlikte Türkiye'nin önde gelen ulusal televizyon kanalları ile Digiturk, TV+, Tivibu, D-Smart gibi TV sağlayıcıları ile gibi dev yayıncılar için kritik bir koruma kalkanı sağlandı.

Paramount ve Warner Bros'un bünyesindeki mevcut TV kanalı sözleşmeleri, yayıncıların talep etmesi halinde hiçbir hak kaybı yaşanmadan 31 Aralık 2029'a kadar aynı koşullarla uzatılabilecek. Böylece küresel şirketlerin yerli kanallara ve platformlara keyfi fiyat dayatması yapması, yayın şartlarını zorlaştırması veya içerik çekme tehdidinde bulunması tamamen engellendi.