Devlet Bahçeli’den 30 Ağustos mesajı: Son söz Türk milletinindir

"26 Ağustos sabahında Kocatepe'nin karanlığını yaran Türk topçusu, bekleyişin bittiğini ilan etmiştir. Afyon hattı parçalanmış, Türk ordusu dört gün boyunca düşmanın yollarını adım adım kapatarak Dumlupınar'daki nihai hesaplaşmanın çemberini örmüştür. Nihayet 30 Ağustos'ta Dumlupınar, iki asırlık hesabın görüldüğü meydana dönüşmüştür."

Fakat Türk'ün hesabı henüz kapanmamıştır. Ordunun noksanları tamamlanmış, milletin kıt imkanları aynı hedef uğruna seferber edilmiş, düşmanın kökünü Anadolu'dan sökecek nihai zaferin saati, sabır ve sebatla beklenmiştir."

"Sakarya'da yirmi iki gün ve gece boyunca kanla tutulan hat, yedi düvelin sırtını sıvazladığı Yunan taarruzunun belini kırmış; asırlardır ağır bedellerle sınanan Türk milletinin istikbali, istiklal istikametinde yeniden şahlanmıştır.

Bahçeli, Sakarya Meydan Muharebesi'yle Türk milletinin istikbalinin yeniden şahlandığını belirterek şöyle devam etti:

"EMPERYALİST HESAPLARIN PİYONLARI TARUMAR EDİLDİ"

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın sevk ve idaresindeki Türk ordusunun emperyalist hesapları bozduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın sevk ve idaresindeki kahraman Türk ordusu; piyadenin süngüsü, topçunun ateşi, süvarinin yıldırım misali sürati ve Mehmetçiğin ölümden sakınmayan imanıyla emperyalist hesapların piyonlarını tarumar etmiş; Karlofça'dan Balkan Harplerine kadar biriken hicranın, Mondros'un hüsranının, Sevr'in hayasız hesabının cevabı Dumlupınar'da verilmiştir.

Türk ordusu zaferin ardından durmamış; 9 Eylül'de İzmir'e vardığında Anadolu'ya sokulan müstevli, başladığı yerde denize dökülmüştür."

"BU VATAN ÜZERİNDE SON SÖZ TÜRK MİLLETİNİNDİR"

Kocatepe'den başlayarak İzmir'de kesin sonuca ulaşan mücadelenin mesajının açık olduğunu belirten Bahçeli, şu ifadeyi kullandı:

"Kocatepe'de alınan karar, Dumlupınar'da verilen hüküm, İzmir'de nihayet bulan hakikat bellidir: Bu vatan üzerinde son söz Türk milletinindir!"

Bahçeli, mesajının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler ve gazileri rahmet ve minnetle anarak şu ifadeleri kullandı:

"Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbi'ne omuz veren kahraman silah arkadaşlarını; bu toprakları kanlarıyla, canlarıyla bizlere vatan kılan şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ne Mutlu Türk'üm Diyene!"

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