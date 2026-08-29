İHA’lara yoğun ilgi: Pilotluk başvuruları bir yılda yüzde 367 arttı

Tarım, güvenlik, haritalama, sağlık ve kargo gibi birçok sektörde kullanılan İHA'lar, Türkiye'de hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. İHA Kayıt Sistemi'ndeki son veriler, hem gökyüzündeki araç sayısının hem de bu araçları kullanmak için lisans alan kişilerin milyonlarla ifade edilen seviyelere ulaştığını gösterdi.

İHA PİLOTLUĞUNA BAŞVURULAR 237 BİNİ AŞTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de İHA kullanımı ve İHA pilotluğuna yönelik başvurulardaki artışa ilişkin güncel verileri paylaştı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 2026 yılının başından 28 Ağustos'a kadar İHA pilotu olmak amacıyla 237 bin 40 kişinin başvuruda bulunduğu bildirildi.

İHA pilotluğuna başvurular 2026’da büyük hız kazandı.

Bakan Uraloğlu, başvuru sayısındaki yükselişin geçen yılın aynı dönemine kıyasla oldukça yüksek olduğuna dikkat çekerek, "2026 yılının başından bu yana 237 bin 40 kişi İHA pilotu olmak için başvuruda bulundu. Geçen yılın aynı dönemine göre İHA pilotu olmak isteyenlerin sayısı yüzde 367 arttı." dedi.

Bir yılda İHA pilotluğu başvuruları yüzde 367 yükseldi.

5 BİN 300 YENİ İHA SİSTEME EKLENDİ

İHA kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte kayıt altına alınan araçların sayısı da artış gösterdi. SHGM tarafından oluşturulan İHA Kayıt Sistemi üzerinden araçların kayıt, izin ve uçuş işlemleri takip ediliyor.

Bakan Uraloğlu, 2026 yılının başından bu yana 5 bin 300 yeni İHA'nın kayıt altına alındığını belirterek, İHA'ların kullanım alanlarının her geçen gün genişlediğini ifade etti.

2026’da 237 bin 40 kişi İHA pilotluğu için başvurdu.

Uraloğlu, "İHA'ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi farklı sektörlerde kullanımı arttı. Yılın başından bu yana 5 bin 300 yeni İHA'yı kayıt altına aldık." ifadelerini kullandı.

Türkiye’de kayıtlı İHA sayısı 94 bin 230’a ulaştı.

KAYITLI İHA SAYISI 94 BİN 230 OLDU

İHA Kayıt Sistemi'ndeki toplam araç sayısında da yeni bir seviyeye ulaşıldı. 28 Ağustos 2026 itibarıyla sistemde kayıtlı İHA sayısı 94 bin 230 olarak açıklandı.

Böylece yılın başından bu yana kayda alınan 5 bin 300 yeni araçla birlikte Türkiye'de kayıtlı İHA sayısı 94 bin seviyesinin üzerine çıktı.

İHA’ların kullanım alanları her geçen gün çeşitleniyor.

LİSANSLI PİLOT SAYISI 1,8 MİLYONU AŞTI

İHA pilotlarına ilişkin toplam lisans verileri de dikkat çekici boyuta ulaştı. Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre, sistemde İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı 1 milyon 845 bin 456 oldu.

Uraloğlu, 28 Ağustos 2026 itibarıyla ulaşılan rakamı açıklarken, "Sistemde kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı ise 1 milyon 845 bin 456'ya ulaştı." bilgisini paylaştı.

Güvenlik ve trafik takibinde İHA’lardan daha fazla yararlanılıyor.

İHA teknolojisinin farklı sektörlerde kullanımının yaygınlaşması ve pilotluğa yönelik başvuruların hızla artması, Türkiye'de insansız hava araçları ekosisteminin büyümeye devam ettiğini ortaya koydu.