Hz. Ali Camisi'nde cuma namazı: Başkan Erdoğan ibadetini Üsküdar'da eda etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki mesaisi kapsamında cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.
Giriş Tarihi:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki mesaisi kapsamında cuma namazı için Üsküdar'daydı.
Öğle saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutundan çıkan Başkan Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde eda etti.
Cuma namazını burada kılan Başkan Erdoğan, namazın bitiminin ardından camiden ayrıldı.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel