Ankara-Şam hattında yeni adım! Diplomatik pasaportlulara belirli seyahatlerde vize muafiyeti Resmî Gazete’de yayımlandı
Türkiye ile Suriye arasında diplomatik ve ekonomik temasların hız kazandığı dönemde yeni bir vize düzenlemesi geldi. Resmî Gazete’mde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Suriye’nin diplomatik pasaport hamili vatandaşlarına belirli seyahatlerde vize muafiyeti tanındı.
Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerde diplomatik temaslar ve ekonomik iş birliği son dönemde hız kazanırken, iki ülke arasındaki seyahatlere ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı.
DİPLOMATİK PASAPORTLULARA VİZE MUAFİYETİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 11671 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 28 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.
Kararla, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin diplomatik pasaport hamili vatandaşlarına, Türkiye'ye yapacakları belirli seyahatlerde vize muafiyeti getirildi.
Düzenleme, Türkiye ile Suriye arasında son dönemde yoğunlaşan diplomatik ve ekonomik temasların ardından geldi. Ağustos ayında iki ülke arasında üst düzey görüşmeler gerçekleştirilirken, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da Ankara-Şam hattındaki ilişkilerin askeri, ekonomik ve diplomatik boyutlarının geliştiğine dikkat çekmişti.
180 GÜNDE 90 GÜNE KADAR KALABİLECEKLER
Karar kapsamında diplomatik pasaport hamili Suriye vatandaşları, Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerde ve transit geçişlerde, her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süresiyle vizeden muaf olacak.
Kararın, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince alındığı belirtildi.
ANKARA-ŞAM HATTINDA İŞ BİRLİĞİ HIZLANIYOR
Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkilerde de yeni adımlar atılıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 26 Ağustos'ta Şam'da Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar ile bir araya gelmişti.
Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolar hedefine taşınması, ulaştırma ve gümrük kapılarında ticaretin kolaylaştırılması ile Suriye'nin yeniden imar sürecinde Türk özel sektörünün üstlenebileceği rol ele alınmıştı.