Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerde diplomatik temaslar ve ekonomik iş birliği son dönemde hız kazanırken, iki ülke arasındaki seyahatlere ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı.

DİPLOMATİK PASAPORTLULARA VİZE MUAFİYETİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 11671 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 28 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı.

Kararla, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin diplomatik pasaport hamili vatandaşlarına, Türkiye'ye yapacakları belirli seyahatlerde vize muafiyeti getirildi.

Düzenleme, Türkiye ile Suriye arasında son dönemde yoğunlaşan diplomatik ve ekonomik temasların ardından geldi. Ağustos ayında iki ülke arasında üst düzey görüşmeler gerçekleştirilirken, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da Ankara-Şam hattındaki ilişkilerin askeri, ekonomik ve diplomatik boyutlarının geliştiğine dikkat çekmişti.