Siber dolandırıcılık İBB'ye sıçradı! Sahte İstanbulkart sitesiyle milyonluk vurgun: 87 kişi mağdur edildi
İstanbulkart internet sitesi üzerinden kart başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar mağdur oldu. Kart ücreti adı altında sadece 25-30 liralık küçük ödemeler yaptıklarını zannederken hesaplarındaki on binlerce liradan ve dövizden olan mağdurlar soluğu adliyede aldı. Gelen şikayetler üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düğmeye basılırken, firari şüphelilerin yakalanması için başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
Dolandırıcılar bu kez İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) internet sitesini hedef aldı. Sahte İstanbulkart başvuru tuzağı kuran dolandırıcılar, 25-30 liralık cüzi işlem ücretleri sayesinde iki yıllık sürede 87 mağduru milyonlarca lira dolandırdı.
TÜM BANKA BİLGİLERİNE ERİŞTİLER
Ödeme ekranına banka bilgilerini yazan kişilerin tüm verilerine ulaşan dolandırıcılar, çok az bir ödeme yaptıklarını düşünen kurbanlarını büyük maddi kayıplara sürükledi. Tuzağa düşürüldüklerini anlayan vatandaşların savcılığa başvurması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.
25 LİRA ÖDEDİĞİNİ SANDI 42 BİN TL DOLANDIRILDI
Yargıya taşınan olayda ifade veren bir mağdur, indirimli mavi kart için işlem yaptığı sırada sadece 25 liralık ücret ödemek isterken banka hesabından izinsiz şekilde 42 bin lira çekildiğini dile getirdi.
40 LİRALIK İŞLEME 40 BİN TL
Yeni bir kart çıkartmak için başvuran E.Y., yaklaşık 40 liralık bir işlem ücreti ödediğini düşünerek onay kodunu girdi. Telefonuna gelen SMS'teki 39.999 TL'lik devasa tutarı gözünden kaçıran talihsiz mağdur, hesap hareketlerini incelediğinde kart ücreti adı altında bir teknoloji mağazasından yüksek tutarlı bir çekim yapıldığını görerek şoke oldu.
Dolandırıcıların kurbanı olan bir başka kişi, 140 liralık küçük bir işlem ücreti ödediğini sanarak onay verdiği mesajın ardından hesabından 74 bin liranın uçup gittiğini fark etti.
Eşine anne kartı almak amacıyla sahte platformu kullanan bir başka vatandaş da 30 lira ödeyecekken 29 bin lirasından oldu; benzer yöntemle bir mağdurun hesabından ise 874 Euro çekildiği tespit edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı derinleştirirken, firari şüphelilerin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.
UZMANLARDAN DİKKAT UYARISI
Dolandırıcılık vakalarına karşı uyarılarda bulunan uzmanlar, vatandaşların kart işlemleri ve bakiye yüklemeleri sırasında arama motorlarındaki sponsorlu ya da sahte linkler yerine, kesinlikle kurumların resmi uygulamalarını veya doğrulanmış internet sitelerini kullanmalarını tavsiye ediyor.
Öte yandan, onay kodu girilmeden önce SMS'te yazan tutarın ve alıcı firmanın titizlikle kontrol edilmesinin bu tür tuzakları önlemede en kritik adım olduğuna dikkat çekiliyor.