Siber dolandırıcılık İBB'ye sıçradı! Sahte İstanbulkart sitesiyle milyonluk vurgun: 87 kişi mağdur edildi

40 LİRALIK İŞLEME 40 BİN TL

Yeni bir kart çıkartmak için başvuran E.Y., yaklaşık 40 liralık bir işlem ücreti ödediğini düşünerek onay kodunu girdi. Telefonuna gelen SMS'teki 39.999 TL'lik devasa tutarı gözünden kaçıran talihsiz mağdur, hesap hareketlerini incelediğinde kart ücreti adı altında bir teknoloji mağazasından yüksek tutarlı bir çekim yapıldığını görerek şoke oldu.

Dolandırıcıların kurbanı olan bir başka kişi, 140 liralık küçük bir işlem ücreti ödediğini sanarak onay verdiği mesajın ardından hesabından 74 bin liranın uçup gittiğini fark etti.

Eşine anne kartı almak amacıyla sahte platformu kullanan bir başka vatandaş da 30 lira ödeyecekken 29 bin lirasından oldu; benzer yöntemle bir mağdurun hesabından ise 874 Euro çekildiği tespit edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı derinleştirirken, firari şüphelilerin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.

UZMANLARDAN DİKKAT UYARISI

Dolandırıcılık vakalarına karşı uyarılarda bulunan uzmanlar, vatandaşların kart işlemleri ve bakiye yüklemeleri sırasında arama motorlarındaki sponsorlu ya da sahte linkler yerine, kesinlikle kurumların resmi uygulamalarını veya doğrulanmış internet sitelerini kullanmalarını tavsiye ediyor.

Öte yandan, onay kodu girilmeden önce SMS'te yazan tutarın ve alıcı firmanın titizlikle kontrol edilmesinin bu tür tuzakları önlemede en kritik adım olduğuna dikkat çekiliyor.