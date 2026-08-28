İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, Mart 2023'ten bu yana hakkında toplam 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mine Mumcu'nun Kadıköy Bağdat Caddesi çevresinde olduğu belirlendi. Polis ekipleri, Mumcu'yu Suadiye'de lüks bir kafeteryada oturduğu sırada yakalayarak gözaltına aldı. Üzerinden başkasına ait kimlik çıkan Mumcu'nun, bir süre kendisinin Mine Mumcu olduğunu kabul etmediği öğrenildi.

Aralarında ünlülerinde bulunduğu bir çok kişiyi dolandırdığı için hakkında 20 yıl hapis cezası alan Mine Mumcu gözaltına alındı. (Fotoğraflar: DHA, Takvim Fotoğraf Arşivi) 38 AYRI YAKALAMA KARARI Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Mumcu'nun; "örgüt kurmak", "sahtecilik", "güveni kötüye kullanmak", "gasp" ve "kamu görevlisi olduğunu iddia ederek dolandırıcılık" suçlarının da aralarında bulunduğu 12 suç kaydı olduğu belirtildi. Hakkında 38 ayrı yakalama kararı bulunan Mumcu'nun, bunların 20'sinde kesinleşmiş hapis cezası aldığı, 18 dosyada ise ifadesinin alınması amacıyla arandığı tespit edildi.