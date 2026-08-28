CANLI YAYIN
Geri

Ünlülerin kabusu olmuştu: 38 ayrı yakalama kararı bulunan “Ponzi Mine” Mine Mumcu, Kadıköy’de lüks kafeteryada yakalandı

Aralarında Helin Avşar, Ece Erken ve basketbolcu Semih Erden’in de bulunduğu çok sayıda ünlüyü dolandırdığı iddia edilen “Ponzi Mine” lakaplı Mine Mumcu, hakkında 38 ayrı yakalama kararı ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunmasına rağmen kaçışını sürdürüyordu. Mumcu, Kadıköy’de lüks bir kafeteryada yakalandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Ünlülerin kabusu olmuştu: 38 ayrı yakalama kararı bulunan “Ponzi Mine” Mine Mumcu, Kadıköy’de lüks kafeteryada yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, Mart 2023'ten bu yana hakkında toplam 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mine Mumcu'nun Kadıköy Bağdat Caddesi çevresinde olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, Mumcu'yu Suadiye'de lüks bir kafeteryada oturduğu sırada yakalayarak gözaltına aldı. Üzerinden başkasına ait kimlik çıkan Mumcu'nun, bir süre kendisinin Mine Mumcu olduğunu kabul etmediği öğrenildi.

Aralarında ünlülerinde bulunduğu bir çok kişiyi dolandırdığı için hakkında 20 yıl hapis cezası alan Mine Mumcu gözaltına alındı. (Fotoğraflar: DHA, Takvim Fotoğraf Arşivi)Aralarında ünlülerinde bulunduğu bir çok kişiyi dolandırdığı için hakkında 20 yıl hapis cezası alan Mine Mumcu gözaltına alındı. (Fotoğraflar: DHA, Takvim Fotoğraf Arşivi)

38 AYRI YAKALAMA KARARI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Mumcu'nun; "örgüt kurmak", "sahtecilik", "güveni kötüye kullanmak", "gasp" ve "kamu görevlisi olduğunu iddia ederek dolandırıcılık" suçlarının da aralarında bulunduğu 12 suç kaydı olduğu belirtildi.

Hakkında 38 ayrı yakalama kararı bulunan Mumcu'nun, bunların 20'sinde kesinleşmiş hapis cezası aldığı, 18 dosyada ise ifadesinin alınması amacıyla arandığı tespit edildi.

Ünlülerin kabusu olmuştu: 38 ayrı yakalama kararı bulunan “Ponzi Mine” Mine Mumcu, Kadıköy’de lüks kafeteryada yakalandı-3

BİRÇOK ÜNLÜ İSMİN DOSYASINDA ADI GEÇTİ: 35 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK İDDİASI

Mine Mumcu'nun ünlülere yönelik kurduğu saadet zinciriyle yaklaşık 35 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. Mumcu'nun aralarında Helin Avşar, Ece Erken ve basketbolcu Semih Erden'in de bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürüldü.

Bazı olaylarda kendisini avukat, bazı olaylarda ise Yahudi uyruklu iş kadını olarak tanıttığı iddia edilen Mumcu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ünlülerin kabusu olmuştu: 38 ayrı yakalama kararı bulunan “Ponzi Mine” Mine Mumcu, Kadıköy’de lüks kafeteryada yakalandı-4

KENDİSİNİ "MARİA MİNE MUMCU" OLARAK TANITTI

Şüphelinin bazı kişilere kendisini "avukat", "kamu görevlisi" ve "Yahudi iş insanı Maria Mine Mumcu" olarak tanıttığı iddia edildi. Mumcu'nun kamuoyunda "Ponzi" olarak bilinen sistemle yaklaşık 35 milyon lira topladığı ileri sürüldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ünlülerin kabusu olmuştu: 38 ayrı yakalama kararı bulunan “Ponzi Mine” Mine Mumcu, Kadıköy’de lüks kafeteryada yakalandı-6 Ünlülerin kabusu olmuştu: 38 ayrı yakalama kararı bulunan “Ponzi Mine” Mine Mumcu, Kadıköy’de lüks kafeteryada yakalandı-7 Ünlülerin kabusu olmuştu: 38 ayrı yakalama kararı bulunan “Ponzi Mine” Mine Mumcu, Kadıköy’de lüks kafeteryada yakalandı-8

Mehmet Akif Ersoy’a tahliye vaadi dolandırıcılığı: 4 gözaltı
SONRAKİ HABER

Gazeteci Ersoy’a tahliye vaadi dolandırıcılığı
Meryem Kartal
Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler