Ünlülerin kabusu olmuştu: 38 ayrı yakalama kararı bulunan “Ponzi Mine” Mine Mumcu, Kadıköy’de lüks kafeteryada yakalandı
Aralarında Helin Avşar, Ece Erken ve basketbolcu Semih Erden’in de bulunduğu çok sayıda ünlüyü dolandırdığı iddia edilen “Ponzi Mine” lakaplı Mine Mumcu, hakkında 38 ayrı yakalama kararı ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunmasına rağmen kaçışını sürdürüyordu. Mumcu, Kadıköy’de lüks bir kafeteryada yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, Mart 2023'ten bu yana hakkında toplam 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mine Mumcu'nun Kadıköy Bağdat Caddesi çevresinde olduğu belirlendi.
Polis ekipleri, Mumcu'yu Suadiye'de lüks bir kafeteryada oturduğu sırada yakalayarak gözaltına aldı. Üzerinden başkasına ait kimlik çıkan Mumcu'nun, bir süre kendisinin Mine Mumcu olduğunu kabul etmediği öğrenildi.
38 AYRI YAKALAMA KARARI
Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Mumcu'nun; "örgüt kurmak", "sahtecilik", "güveni kötüye kullanmak", "gasp" ve "kamu görevlisi olduğunu iddia ederek dolandırıcılık" suçlarının da aralarında bulunduğu 12 suç kaydı olduğu belirtildi.
Hakkında 38 ayrı yakalama kararı bulunan Mumcu'nun, bunların 20'sinde kesinleşmiş hapis cezası aldığı, 18 dosyada ise ifadesinin alınması amacıyla arandığı tespit edildi.
BİRÇOK ÜNLÜ İSMİN DOSYASINDA ADI GEÇTİ: 35 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK İDDİASI
Mine Mumcu'nun ünlülere yönelik kurduğu saadet zinciriyle yaklaşık 35 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. Mumcu'nun aralarında Helin Avşar, Ece Erken ve basketbolcu Semih Erden'in de bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürüldü.
Bazı olaylarda kendisini avukat, bazı olaylarda ise Yahudi uyruklu iş kadını olarak tanıttığı iddia edilen Mumcu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
KENDİSİNİ "MARİA MİNE MUMCU" OLARAK TANITTI
Şüphelinin bazı kişilere kendisini "avukat", "kamu görevlisi" ve "Yahudi iş insanı Maria Mine Mumcu" olarak tanıttığı iddia edildi. Mumcu'nun kamuoyunda "Ponzi" olarak bilinen sistemle yaklaşık 35 milyon lira topladığı ileri sürüldü.