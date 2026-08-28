Emine Erdoğan'dan Şule Yüksel Şenler mesajı: Sözünü cesaretle söyleyen, kalemine inancıyla yön veren bir ömrün sahibiydi
Emine Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler’i vefatının 7’nci yılında rahmet ve özlemle andı. Şenler’in değerlerinden taviz vermeyerek açtığı yolun bugün de birçok kişiye umut ve kararlılık aşıladığını vurgulayan Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfının bu düşünce mirasını yaşatmaya devam ettiğini belirtti. Anma mesajında Şenler’in cesur duruşuna ve inançla yön verdiği kalemine dikkat çekildi.
Giriş Tarihi:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 81 yaşında hayatını kaybeden yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 7'nci yılında andı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şenler'in sözünü cesaretle söyleyen ve kalemine inancıyla yön veren bir ömrün sahibi olduğunu belirtti.
Şenler'in değerlerinden taviz vermeden açtığı yolun bugün de birçok kişiye umut ve kararlılık aşıladığını kaydeden Erdoğan, "Ne mutlu ki Şule Yüksel Şenler Vakfı, onun düşünce ve değer dünyasını yaşatan çalışmalarla bu yolculuğu sürdürüyor. Şenler'in mirasına sahip çıkan her güzel gayretin çoğalarak nice gönüllere ulaşmasını diliyor, vefat yıl dönümünde Şule ablayı rahmet ve özlemle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel