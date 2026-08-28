Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan’dan Şule Yüksel Şenler mesajı: “Fikir ve ruh dünyamızın kutup yıldızlarından”
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan yazar Şule Yüksel Şenler’i vefatının 7’nci yılında yayımladıkları mesajlarla andı. Başkan Erdoğan, Şenler’in eserleri ve mücadelesiyle geleceğe miras bıraktığını belirtirken, Emine Erdoğan da cesur duruşuna ve inançla yön verdiği kalemine dikkat çekti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 81 yaşında hayatını kaybeden yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 7'nci yılında sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla andı.
Emine Erdoğan, mesajında Şenler'in sözünü cesaretle söyleyen ve kalemine inancıyla yön veren bir ömrün sahibi olduğunu ifade etti. Şenler'in değerlerinden taviz vermeden açtığı yolun bugün de birçok kişiye umut ve kararlılık aşıladığını belirten Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın da bu düşünce ve değer mirasını yaşatmaya devam ettiğini kaydetti.
EMİNE ERDOĞAN: "ŞULE ABLAYI RAHMET VE ÖZLEMLE YAD EDİYORUM"
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ne mutlu ki Şule Yüksel Şenler Vakfı, onun düşünce ve değer dünyasını yaşatan çalışmalarla bu yolculuğu sürdürüyor. Şenler'in mirasına sahip çıkan her güzel gayretin çoğalarak nice gönüllere ulaşmasını diliyor, vefat yıl dönümünde Şule ablayı rahmet ve özlemle yad ediyorum."
Emine Erdoğan, mesajında Şenler'in cesur duruşuna ve inançla yön verdiği kalemine vurgu yaptı.
BAŞKAN ERDOĞAN: "FİKİR VE RUH DÜNYAMIZIN KUTUP YILDIZLARINDAN"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Şule Yüksel Şenler'in vefatının 7'nci yılında sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
Başkan Erdoğan, Şenler'in eserleri, kitapları ve mücadelesiyle gelecek nesillere önemli bir miras bıraktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Eserleri, kitapları ve örnek mücadelesiyle geleceğe muazzez bir miras bırakan, fikir ve ruh dünyamızın kutup yıldızlarından Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi ebediyete irtihalinin 7'nci yılında rahmetle, hürmetle yâd ediyorum."
Başkan Erdoğan, mesajında Şule Yüksel Şenler'i rahmet ve hürmetle andığını belirtti.
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