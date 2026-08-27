Daha büyük boyutlu yeni “leylekkonmaz” aparatları üretildi.



LEYLEKLERİN TÜNEME NOKTALARI BELİRLENDİ



Çalışmalar kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ile koordinasyon sağlandığını bildiren Uraloğlu, TCDD ekipleri, akademisyenler ve kuş gözlemcilerinin katılımıyla ortak saha incelemesi gerçekleştirildiğini belirtti. Uraloğlu, leyleklerin göç, konaklama ve tüneme davranışlarının da yerinde incelendiğini belirterek, yoğun olarak kondukları direk ve katener elemanlarının tespit edildiğini kaydetti.

Bakan Uraloğlu çalışmalar hakkında bilgi verdi.



YENİ "LEYLEKKONMAZ" APARATLAR TASARLANDI



İncelemelerde mevcut kuşkonmaz aparatlarının büyük gövdeli ve uzun bacaklı leylekler açısından yeterli olamayacağının görüldüğünü ifade eden Uraloğlu, bu doğrultuda leyleklere özel yeni aparatlar geliştirildiğini açıkladı. Uraloğlu sözlerine şöyle devam etti:



"Leyleklerin riskli noktalara konmasını engellemek amacıyla daha yüksek boyutlu yeni 'leylekkonmaz' aparatları tasarlayarak ürettik. Yeni aparatları tespit ettiğimiz öncelikli direk ve katener noktalarına monte ettik."