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CHP'den toplu istifa! Gölbaşı'nda 6 belediye meclis üyesi AK Parti saflarında

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde CHP'den istifa eden 6 belediye meclis üyesi, düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı. Bülent Yılmaz, Hamza Duran, Hacı Kadir Yıldırım, Aydın Gülhan, Mehmet Kanık ve Ali Özçelik'e parti rozetleri takıldı.

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CHP'den toplu istifa! Gölbaşı'nda 6 belediye meclis üyesi AK Parti saflarında

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediye meclisinde görev yapan 6 üye, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediye meclisinde görev yapan 6 üye, CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katıldı.Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediye meclisinde görev yapan 6 üye, CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katıldı.

6 MECLİS ÜYESİ CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Gölbaşı Belediye Meclis üyeleri Bülent Yılmaz, Hamza Duran, Hacı Kadir Yıldırım, Aydın Gülhan, Mehmet Kanık ve Ali Özçelik, CHP'den ayrılma kararı aldı.

CHP'den istifa eden 6 belediye meclis üyesi, AK Parti'ye katıldı. Yeni üyeler için parti rozetlerinin takıldığı bir tören düzenlendi.

CHP'den toplu istifa! Gölbaşı'nda 6 belediye meclis üyesi AK Parti saflarında-2

ROZETLER TÖRENLE TAKILDI

Törende Bülent Yılmaz, Hamza Duran, Hacı Kadir Yıldırım, Aydın Gülhan, Mehmet Kanık ve Ali Özçelik'e AK Parti rozetleri takıldı.

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