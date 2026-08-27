CHP'den toplu istifa! Gölbaşı'nda 6 belediye meclis üyesi AK Parti saflarında
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde CHP'den istifa eden 6 belediye meclis üyesi, düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı. Bülent Yılmaz, Hamza Duran, Hacı Kadir Yıldırım, Aydın Gülhan, Mehmet Kanık ve Ali Özçelik'e parti rozetleri takıldı.
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediye meclisinde görev yapan 6 üye, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
6 MECLİS ÜYESİ CHP'DEN İSTİFA ETTİ
Gölbaşı Belediye Meclis üyeleri Bülent Yılmaz, Hamza Duran, Hacı Kadir Yıldırım, Aydın Gülhan, Mehmet Kanık ve Ali Özçelik, CHP'den ayrılma kararı aldı.
CHP'den istifa eden 6 belediye meclis üyesi, AK Parti'ye katıldı. Yeni üyeler için parti rozetlerinin takıldığı bir tören düzenlendi.
ROZETLER TÖRENLE TAKILDI
Törende Bülent Yılmaz, Hamza Duran, Hacı Kadir Yıldırım, Aydın Gülhan, Mehmet Kanık ve Ali Özçelik'e AK Parti rozetleri takıldı.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel