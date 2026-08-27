CHP'den toplu istifa! Gölbaşı'nda 6 belediye meclis üyesi AK Parti saflarında

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediye meclisinde görev yapan 6 üye, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediye meclisinde görev yapan 6 üye, CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katıldı.

6 MECLİS ÜYESİ CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Gölbaşı Belediye Meclis üyeleri Bülent Yılmaz, Hamza Duran, Hacı Kadir Yıldırım, Aydın Gülhan, Mehmet Kanık ve Ali Özçelik, CHP'den ayrılma kararı aldı.

CHP'den istifa eden 6 belediye meclis üyesi, AK Parti'ye katıldı. Yeni üyeler için parti rozetlerinin takıldığı bir tören düzenlendi.

ROZETLER TÖRENLE TAKILDI

Törende Bülent Yılmaz, Hamza Duran, Hacı Kadir Yıldırım, Aydın Gülhan, Mehmet Kanık ve Ali Özçelik'e AK Parti rozetleri takıldı.