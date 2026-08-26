Şezlong saldırganı İpek Akıncı’ya 3 yıl hapis talebi... Başörtülü kadınlara çirkin sözleri dosyada

İzmir'in Seferihisar ilçesinde serinlemek için plaja giden başörtülü kadınlar, şezlong yeri bahanesiyle nefret dolu saldırının hedefi oldu. Mersinalanı Mahallesi'ndeki plajda 3 Temmuz saat 18.00 sıralarında meydana gelen çirkin olayda, şezlong saldırganı İpek Akıncı, başörtülü A.A. ve S.G. isimli kadınlara sözlü ve fiziki şiddet uyguladı.

Plajda başörtülü kadına nefret söylemine hapis istemi!