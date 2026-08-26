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Şezlong saldırganı İpek Akıncı’ya 3 yıl hapis talebi... Başörtülü kadınlara çirkin sözleri dosyada

Seferihisar plajında başörtülü kadınları hedef alarak ayrımcı ifadeler kullanan ve fiziki saldırıda bulunan şezlong saldırganı İpek Akıncı için hazırlanan iddianame kabul edildi. Olay sırasında mağdura hakaretler savurarak sandalyeden düşüren saldırganın 3 yıla kadar hapsi isteniyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan saldırgan Akıncı, nefret ve ayrımcılık suçlamalarıyla yargılanacak.

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Şezlong saldırganı İpek Akıncı’ya 3 yıl hapis talebi... Başörtülü kadınlara çirkin sözleri dosyada

İzmir'in Seferihisar ilçesinde serinlemek için plaja giden başörtülü kadınlar, şezlong yeri bahanesiyle nefret dolu saldırının hedefi oldu. Mersinalanı Mahallesi'ndeki plajda 3 Temmuz saat 18.00 sıralarında meydana gelen çirkin olayda, şezlong saldırganı İpek Akıncı, başörtülü A.A. ve S.G. isimli kadınlara sözlü ve fiziki şiddet uyguladı.

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"DEFOL GİT, HADİ YALLAH"

Soruşturma dosyasında yer alan detaylara göre, şezlong saldırganı İpek Akıncı mağdurların yanına gelerek, "Buraya para ödedik mi?" sorusunu yöneltti. Mağdurların "Hayır" cevabını vermesi üzerine öfkelenen saldırgan, hakaret içerikli söylemlerde bulunmaya başladı.

Hadisenin devamında S.G.'nin başörtülü olmasını hedef alan saldırganın eliyle işaretler yaparak, "Defol git, hadi yallah, hadi yallah, hadi" dediği tespit edildi.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde 3 Temmuz tarihinde meydana gelen olayda, şezlong saldırganı İpek Akıncı plajda oturan başörtülü kadınlara saldırdı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)İzmir’in Seferihisar ilçesinde 3 Temmuz tarihinde meydana gelen olayda, şezlong saldırganı İpek Akıncı plajda oturan başörtülü kadınlara saldırdı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

"BURALAR BİZİM"

Nefret kusmaya devam eden şezlong saldırganı İpek Akıncı, S.G.'nin plajda oturduğu sandalyeyi şiddetle iterek mağduru yere düşürdü.

Fiziki saldırının ardından tehditlerini sürdüren Akıncı, "Sen kimsin, buralar bizim" ifadelerini kullandı.

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TUTUKLU YARGILANIYOR

A.A.'nın şikayeti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Gözaltına alınan saldırgan, Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karara Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hızla itiraz edildi.

İtiraz üzerine yeniden gözaltına alınan şezlong saldırganı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mağdurlara “Buraya para ödedik mi?” diye soran ve “Hayır” cevabını alan saldırgan, başörtülü S.G.’yi hedef alarak “Defol git, hadi yallah” sözleriyle hakaret etti. Mağdurlara “Buraya para ödedik mi?” diye soran ve “Hayır” cevabını alan saldırgan, başörtülü S.G.’yi hedef alarak “Defol git, hadi yallah” sözleriyle hakaret etti.

NEFRET SUÇUNDAN 3 YIL HAPİS, HAKARETTEN BERAAT TALEBİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından şezlong saldırganı hakkında iddianame hazırlandı.

Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında İpek Akıncı hakkında, "din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret" nedeniyle bir kişinin kamuya arz edilmiş hizmetten yararlanmasını engelleme suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Şüpheli hakkında hakaret suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği öğrenildi.

Hazırlanan iddianamede, şezlong saldırganı hakkında din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle kamu hizmetinden yararlanmayı engelleme suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.Hazırlanan iddianamede, şezlong saldırganı hakkında din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle kamu hizmetinden yararlanmayı engelleme suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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