Şezlong saldırganı İpek Akıncı’ya 3 yıl hapis talebi... Başörtülü kadınlara çirkin sözleri dosyada
Seferihisar plajında başörtülü kadınları hedef alarak ayrımcı ifadeler kullanan ve fiziki saldırıda bulunan şezlong saldırganı İpek Akıncı için hazırlanan iddianame kabul edildi. Olay sırasında mağdura hakaretler savurarak sandalyeden düşüren saldırganın 3 yıla kadar hapsi isteniyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan saldırgan Akıncı, nefret ve ayrımcılık suçlamalarıyla yargılanacak.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde serinlemek için plaja giden başörtülü kadınlar, şezlong yeri bahanesiyle nefret dolu saldırının hedefi oldu. Mersinalanı Mahallesi'ndeki plajda 3 Temmuz saat 18.00 sıralarında meydana gelen çirkin olayda, şezlong saldırganı İpek Akıncı, başörtülü A.A. ve S.G. isimli kadınlara sözlü ve fiziki şiddet uyguladı.
"DEFOL GİT, HADİ YALLAH"
Soruşturma dosyasında yer alan detaylara göre, şezlong saldırganı İpek Akıncı mağdurların yanına gelerek, "Buraya para ödedik mi?" sorusunu yöneltti. Mağdurların "Hayır" cevabını vermesi üzerine öfkelenen saldırgan, hakaret içerikli söylemlerde bulunmaya başladı.
Hadisenin devamında S.G.'nin başörtülü olmasını hedef alan saldırganın eliyle işaretler yaparak, "Defol git, hadi yallah, hadi yallah, hadi" dediği tespit edildi.
TUTUKLU YARGILANIYOR
A.A.'nın şikayeti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Gözaltına alınan saldırgan, Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karara Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hızla itiraz edildi.
İtiraz üzerine yeniden gözaltına alınan şezlong saldırganı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
NEFRET SUÇUNDAN 3 YIL HAPİS, HAKARETTEN BERAAT TALEBİ
Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından şezlong saldırganı hakkında iddianame hazırlandı.
Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında İpek Akıncı hakkında, "din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret" nedeniyle bir kişinin kamuya arz edilmiş hizmetten yararlanmasını engelleme suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Şüpheli hakkında hakaret suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği öğrenildi.