Güvenpark eylemindeki Çerçioğlu’nun maluliyet sebebi çatışma değil kendi silahı
Başkentte bir grup gazinin gerçekleştirdiği protestolarda dikkat çeken isimlerden Erdem Çerçioğlu’nun maluliyet süreciyle ilgili askeri kayıtlar gün yüzüne çıktı. Muş’ta piyade onbaşı olarak görev yaparken terörle mücadele faaliyeti esnasında kendi silahıyla kendini yaraladığı tespit edilen Çerçioğlu’nun, çatışma gazisi olmadığı öğrenildi. Olay sonrası çürük raporu alarak terhis edilen dernek başkanına 6’ncı dereceden maluliyet hakkı tanındığı ve maaş bağlandığı kaydedildi.
Ankara Güvenpark'ta bir grup gazinin düzenlediği eylemde öne çıkan isimlerden İzmir Torbalı Gazi ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdem Çerçioğlu'nun askerlik geçmişi mercek altına alındı.
ÇATIŞMADA DEĞİL KENDİ SİLAHIYLA YARALANDI
Yapılan incelemeler sonucunda Çerçioğlu'nun 21 Şubat 1998 tarihinde Muş'ta 49'uncu Mekanize Piyade Tugayı bünyesinde piyade onbaşı olarak göreve başladığı belirlendi.
Askeri kayıtlara yansıyan bilgilere göre Çerçioğlu'nun yaralanma hadisesinin terör saldırısı veya sıcak çatışma kaynaklı olmadığı ortaya çıktı.
Erdem Çerçioğlu'nun 22 Temmuz 1998 tarihinde terörle mücadele görevi icra edilirken kendi silahıyla kendisini yaraladığı öğrenildi.
ALTINCI DERECEDEN MALULİYET AYLIĞI
Yaşanan silahlı yaralanma olayının ardından tedavi süreci tamamlanan Çerçioğlu'na 26 Mayıs 1999 tarihinde "Askerliğe Elverişli Değildir" raporu verildiği öğrenildi.
Bu raporla birlikte terhis edilen Çerçioğlu'na ilerleyen süreçte 6'ncı dereceden maluliyet aylığı bağlandığı tespit edildi.