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Güvenpark eylemindeki Çerçioğlu’nun maluliyet sebebi çatışma değil kendi silahı

Başkentte bir grup gazinin gerçekleştirdiği protestolarda dikkat çeken isimlerden Erdem Çerçioğlu’nun maluliyet süreciyle ilgili askeri kayıtlar gün yüzüne çıktı. Muş’ta piyade onbaşı olarak görev yaparken terörle mücadele faaliyeti esnasında kendi silahıyla kendini yaraladığı tespit edilen Çerçioğlu’nun, çatışma gazisi olmadığı öğrenildi. Olay sonrası çürük raporu alarak terhis edilen dernek başkanına 6’ncı dereceden maluliyet hakkı tanındığı ve maaş bağlandığı kaydedildi.

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Güvenpark eylemindeki Çerçioğlu’nun maluliyet sebebi çatışma değil kendi silahı

Ankara Güvenpark'ta bir grup gazinin düzenlediği eylemde öne çıkan isimlerden İzmir Torbalı Gazi ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdem Çerçioğlu'nun askerlik geçmişi mercek altına alındı.

Ankara Güvenpark’taki gazi eylemlerinde ön plana çıkan İzmir Torbalı Gazi ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdem Çerçioğlu’nun maluliyet durumuyla ilgili çarpıcı gerçekler askeri kayıtların incelenmesiyle ortaya çıktı. (Haberin fotoğrafları: Takvim Foto Arşivi)Ankara Güvenpark’taki gazi eylemlerinde ön plana çıkan İzmir Torbalı Gazi ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdem Çerçioğlu’nun maluliyet durumuyla ilgili çarpıcı gerçekler askeri kayıtların incelenmesiyle ortaya çıktı. (Haberin fotoğrafları: Takvim Foto Arşivi)

ÇATIŞMADA DEĞİL KENDİ SİLAHIYLA YARALANDI

Yapılan incelemeler sonucunda Çerçioğlu'nun 21 Şubat 1998 tarihinde Muş'ta 49'uncu Mekanize Piyade Tugayı bünyesinde piyade onbaşı olarak göreve başladığı belirlendi.

Askeri kayıtlara yansıyan bilgilere göre Çerçioğlu'nun yaralanma hadisesinin terör saldırısı veya sıcak çatışma kaynaklı olmadığı ortaya çıktı.

Erdem Çerçioğlu'nun 22 Temmuz 1998 tarihinde terörle mücadele görevi icra edilirken kendi silahıyla kendisini yaraladığı öğrenildi.

1998 yılında Muş’ta piyade onbaşı olarak görev yapan Çerçioğlu’nun, sanıldığının aksine bir terör çatışmasında yaralanmadığı belirlendi. 1998 yılında Muş’ta piyade onbaşı olarak görev yapan Çerçioğlu’nun, sanıldığının aksine bir terör çatışmasında yaralanmadığı belirlendi.

ALTINCI DERECEDEN MALULİYET AYLIĞI

Yaşanan silahlı yaralanma olayının ardından tedavi süreci tamamlanan Çerçioğlu'na 26 Mayıs 1999 tarihinde "Askerliğe Elverişli Değildir" raporu verildiği öğrenildi.

Bu raporla birlikte terhis edilen Çerçioğlu'na ilerleyen süreçte 6'ncı dereceden maluliyet aylığı bağlandığı tespit edildi.

Görev sırasında kendi silahıyla kendini vuran Çerçioğlu’nun, bu olayın ardından “Askerliğe Elverişli Değildir” raporu alarak terhis edildiği ve kendisine 6’ncı dereceden maluliyet aylığı bağlandığı saptandı.Görev sırasında kendi silahıyla kendini vuran Çerçioğlu’nun, bu olayın ardından “Askerliğe Elverişli Değildir” raporu alarak terhis edildiği ve kendisine 6’ncı dereceden maluliyet aylığı bağlandığı saptandı.

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