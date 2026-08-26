Güvenpark eylemindeki Çerçioğlu’nun maluliyet sebebi çatışma değil kendi silahı

ALTINCI DERECEDEN MALULİYET AYLIĞI

Yaşanan silahlı yaralanma olayının ardından tedavi süreci tamamlanan Çerçioğlu'na 26 Mayıs 1999 tarihinde "Askerliğe Elverişli Değildir" raporu verildiği öğrenildi.

Bu raporla birlikte terhis edilen Çerçioğlu'na ilerleyen süreçte 6'ncı dereceden maluliyet aylığı bağlandığı tespit edildi.

Görev sırasında kendi silahıyla kendini vuran Çerçioğlu’nun, bu olayın ardından “Askerliğe Elverişli Değildir” raporu alarak terhis edildiği ve kendisine 6’ncı dereceden maluliyet aylığı bağlandığı saptandı.