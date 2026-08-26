Ukrayna’dan Ahlat'a yerleşen Ahıska Türkleri kimlik kartlarına kavuştu... 82 yıl sonra kalıcı yuva

Ahıska Türklerinin 82 yıl sonra Türkiye'de kalıcı yuvalarına kavuştuğunu anlatan Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar, büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Ülkemizden ayrı kalan bu Türk toplumu 82 yıl sonra Türkiye'ye gelerek artık kendi öz vatanlarında ve evlerinde oturacak duruma geldi." diye konuştu.

ERDOĞAN'A ŞÜKRAN BAYRAĞA KURBAN

Ahlat'a yerleşen Nergül Alihan, Türkiye'ye geldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Sürgün yıllarının ailesinde derin izler bıraktığına dikkat çeken Alihan, "Herkes sağ olsun. Allah Türkiye'den ve büyüklerimizden razı olsun. Ezan sesini özlemiştim. Bize çok izzet ve hürmet ediyorlar, her şeyde yardımda bulunuyorlar. Her şey çok güzel." dedi.

Başkan Erdoğan'a ve devlet yetkililerine teşekkür eden Polat Alihan, "Bugünlerimize şükürler olsun. Geldik ve her şeyin güzel olacağını hissediyoruz. Sonumuz hayır olsun. Vatanıma ve bayrağıma kavuştum. O kırmızı bayrağıma kurban olurum." diye konuştu.

Yıllarca çektikleri sıkıntıların ardından Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildiren 85 yaşındaki Behzat Rızaoğlu, "Allah Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. Bizlere kucak açtı. Sağ olun, var olun. Her vakit rızıklı olun. Türkiye bizi kucakladı ve hürmet etti. Acılar çektik. Vatanımıza geldik. Allah sizlerden razı olsun." dedi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar, 82 yıllık sürgünün ardından soydaşların kendi vatanlarında özgürce yaşayacaklarını vurguladı.