Ukrayna’dan Ahlat'a yerleşen Ahıska Türkleri kimlik kartlarına kavuştu... 82 yıl sonra kalıcı yuva
Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 2022 yılında tahliye edilerek Türkiye’ye getirilen Ahıska Türkleri, Bitlis’in Ahlat ilçesinde inşa edilen yeni yuvalarına yerleşti. Başkan Erdoğan’ın talimatıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 371 aileye Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları teslim edildi. Sürgünden 82 yıl sonra ana vatanlarına dönen soydaşlar, Ahlat’ta Türk bayraklarıyla karşılanırken yıllar süren hasretin ardından kendi topraklarında özgürce yaşamanın büyük mutluluğunu ve gururunu paylaştı.
Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle 2022 yılında Ukrayna'dan tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen soydaşlar, Ahlat'ta inşa edilen konutlara yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor. Bölgeye ulaşan 371 Ahıska Türkü aileye Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları teslim edildi.
Konuyla ilgili paylaşım yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Soydaşlarımıza, yeni yuvalarında huzurlu bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum." dedi.
Savaş bölgesinden tahliye edilerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'ye getirilen Ahıska Türkleri, ilk etapta Elazığ'da geçici olarak misafir edildi.
Ardından soydaşlar için Ahlat ilçesinin Tunus Mahallesi'nde 371 konutun yapımı tamamlandı ve Elazığ'dan gelen ailelere teslim süreci başladı.
Yaşadıkları topraklardan 82 yıl önce sürgün edilen soydaşlar, daha önce Ahlat'a yerleştirilen aileler tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı.
Ahıska Türklerinin 82 yıl sonra Türkiye'de kalıcı yuvalarına kavuştuğunu anlatan Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar, büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Ülkemizden ayrı kalan bu Türk toplumu 82 yıl sonra Türkiye'ye gelerek artık kendi öz vatanlarında ve evlerinde oturacak duruma geldi." diye konuştu.
ERDOĞAN'A ŞÜKRAN BAYRAĞA KURBAN
Ahlat'a yerleşen Nergül Alihan, Türkiye'ye geldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Sürgün yıllarının ailesinde derin izler bıraktığına dikkat çeken Alihan, "Herkes sağ olsun. Allah Türkiye'den ve büyüklerimizden razı olsun. Ezan sesini özlemiştim. Bize çok izzet ve hürmet ediyorlar, her şeyde yardımda bulunuyorlar. Her şey çok güzel." dedi.
Başkan Erdoğan'a ve devlet yetkililerine teşekkür eden Polat Alihan, "Bugünlerimize şükürler olsun. Geldik ve her şeyin güzel olacağını hissediyoruz. Sonumuz hayır olsun. Vatanıma ve bayrağıma kavuştum. O kırmızı bayrağıma kurban olurum." diye konuştu.
Yıllarca çektikleri sıkıntıların ardından Türkiye'ye gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildiren 85 yaşındaki Behzat Rızaoğlu, "Allah Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. Bizlere kucak açtı. Sağ olun, var olun. Her vakit rızıklı olun. Türkiye bizi kucakladı ve hürmet etti. Acılar çektik. Vatanımıza geldik. Allah sizlerden razı olsun." dedi.