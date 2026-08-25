Son dakika: Adıyaman Sincik'te 4,2 büyüklüğünde deprem! AFAD derinliği açıkladı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 25 Ağustos 2026 saat 21.43.52'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi ve kısa süreli paniğe neden oldu.

Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SON DEPREM 4,2 MW BÜYÜKLÜĞÜ Sincik / Adıyaman 25-08-2026 · 21.43.52 DERİNLİK

7 km YAKIN İLLER

Malatya 26,87 km · Adıyaman 43,12 km

Depreme en yakın yerleşim yeri, 3,40 kilometre mesafeyle Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Karaköse oldu. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Aksu da 3,42 kilometre mesafede yer aldı.