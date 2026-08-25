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Son dakika: Adıyaman Sincik'te 4,2 büyüklüğünde deprem! AFAD derinliği açıkladı

AFAD verilerine göre Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 21.43'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, başta Malatya olmak üzere çevre illerde de hissedilerek kısa süreli paniğe neden oldu.

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Son dakika: Adıyaman Sincik'te 4,2 büyüklüğünde deprem! AFAD derinliği açıkladı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 25 Ağustos 2026 saat 21.43.52'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi ve kısa süreli paniğe neden oldu.

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SON DEPREM
4,2
MW BÜYÜKLÜĞÜ
Sincik / Adıyaman
25-08-2026 · 21.43.52
DERİNLİK
7 km
YAKIN İLLER
Malatya 26,87 km · Adıyaman 43,12 km

Depreme en yakın yerleşim yeri, 3,40 kilometre mesafeyle Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Karaköse oldu. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Aksu da 3,42 kilometre mesafede yer aldı.

Görsel: deprem.afad.gov.trGörsel: deprem.afad.gov.tr

EN YAKIN YERLEŞİM
3,40 km
Karaköse, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı yerleşim yeri olarak kaydedildi.
AKSU
3,42 km
YAKIN İLLER
Malatya · 26,87 km
Adıyaman · 43,12 km

Yakın iller listesinde Malatya 26,87 kilometreyle ilk sırada bulunurken, Adıyaman 43,12 kilometre mesafeyle ikinci sırada yer aldı. Listede Elazığ, Şanlıurfa ve Tunceli de bulunuyor.

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