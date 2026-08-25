Son dakika: Adıyaman Sincik'te 4,2 büyüklüğünde deprem! AFAD derinliği açıkladı
AFAD verilerine göre Adıyaman'ın Sincik ilçesinde saat 21.43'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, başta Malatya olmak üzere çevre illerde de hissedilerek kısa süreli paniğe neden oldu.
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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 25 Ağustos 2026 saat 21.43.52'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi ve kısa süreli paniğe neden oldu.Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Depreme en yakın yerleşim yeri, 3,40 kilometre mesafeyle Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Karaköse oldu. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Aksu da 3,42 kilometre mesafede yer aldı.
Yakın iller listesinde Malatya 26,87 kilometreyle ilk sırada bulunurken, Adıyaman 43,12 kilometre mesafeyle ikinci sırada yer aldı. Listede Elazığ, Şanlıurfa ve Tunceli de bulunuyor.
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Güncel