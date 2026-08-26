AFAD duyurdu: Kayseri'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. AFAD verilerinde depremin merkez üssünün Pınarbaşı olduğu belirtilirken, sarsıntının koordinatları 38.7505 kuzey enlemi ve 36.54183 doğu boylamı olarak açıklandı.

Kayseri'de 4,1 büyüklüğünde deprem!

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde sabah saatlerinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. (Görsel: AA)

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4,1 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, 26 Ağustos 2026 tarihinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,1 (Mw) olarak duyurdu. Deprem, saat 09.53.43'te kayıtlara geçti.

Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4,1 olarak ölçüldü.

DEPREM 7 KİLOMETRE DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ

AFAD'ın paylaştığı verilere göre, Pınarbaşı merkezli deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin merkez üssü 38.7505 kuzey enlemi ve 36.54183 doğu boylamı olarak belirlendi.