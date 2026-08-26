AFAD duyurdu: Kayseri'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, sarsıntı saat 09.53'te kaydedildi.
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Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. AFAD verilerinde depremin merkez üssünün Pınarbaşı olduğu belirtilirken, sarsıntının koordinatları 38.7505 kuzey enlemi ve 36.54183 doğu boylamı olarak açıklandı.
DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4,1 OLARAK ÖLÇÜLDÜ
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, 26 Ağustos 2026 tarihinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,1 (Mw) olarak duyurdu. Deprem, saat 09.53.43'te kayıtlara geçti.
DEPREM 7 KİLOMETRE DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ
AFAD'ın paylaştığı verilere göre, Pınarbaşı merkezli deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremin merkez üssü 38.7505 kuzey enlemi ve 36.54183 doğu boylamı olarak belirlendi.
Sena Demiröz Takvim.com.tr Güncel