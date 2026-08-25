Çevre sakinleri yaşanan felakete isyan ediyor.

"ANAYASAL HAKKIMIZ İHLAL EDİLİYOR"

Yaşanan çevre felaketine isyan eden Ahmet Efendi Mahalle Muhtarı Hasan Ali Baytaş, "Anayasamıza göre herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı var. Ama burada anayasa maddeleri ihlal ediliyor, çevremiz kirletiliyor. Manisa'dan kaçak göçek getirilip vidanjörlerle dökülen bu sular nedeniyle sağlığımız tehlikede." şeklinde konuştu.

"HER DAMLA SU KÖRFEZDEKİ CANLILARI YOK EDİYOR"

Arıtma tesislerinin neden kullanılmadığını sorgulayan Muhtar Baytaş, "Çiğli Arıtma Tesisi orada ne işe yarıyor? Harmandalı bölgesindeki çöp depolama alanı her yönüyle bu tür atık sulara kapatıldı. Bu derede akan her damla su körfeze gidiyor, oradaki canlılar da yok ediliyor." ifadelerini kullandı.