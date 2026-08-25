İzmir Çiğli'de simsiyah atık su doğrudan İzmir Körfezi'ne akıyor
İzmir'in Çiğli ilçesinde yağmur suyu kanalında günlerdir aktığı belirtilen siyah ve ağır kokulu su mahalleli ile esnafın tepkisine neden oldu. Bölgedeki son durumu aktaran A Haber muhabiri Tayfun Er, suyun 4-5 gündür kanalda aktığını ve kaynağına ilişkin iddiaları canlı yayında anlattı.
İzmir'in Çiğli ilçesinde yer alan Ahmet Efendi Mahallesi'nde, Harmandalı çöp depolama alanından körfeze kadar uzanan yağmur suyu kanalına dökülen simsiyah ve ağır kokulu atık su, bölge halkını ve esnafı canından bezdirdi. Günlerdir süren ve çevre felaketine dönüşen kirli suyun İzmir Körfezi'ne döküldüğü iddiaları gündeme taşındı.
SİMSİYAH SU VE AĞIR KOKU ÇEVREYİ SARDI
A Haber muhabiri Tayfun Er, bölgedeki son durumu yerinde inceledi. Kanal boyunca ilerleyen siyah su, aynı zamanda çevrede yaşayan halkın da sağlığını tehdit ediyor.
MANİSA'DAN GETİRİLEN ÇÖP SUYU MAZGALLARA MI BOŞALTILIYOR?
İzmir'deki çevre kirliliği iddialarına değinen Tayfun Er, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin günde 2500 ton çöpü Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne gönderdiğini belirtti.
Er, yapılan protokol gereği bu çöpün sularının vidanjörlerle getirilerek, iddialara göre Harmandalı çöp depolama alanının yakınındaki mazgallara döküldüğünü ve mazgallara dökülen bu suyun yaklaşık 4 ila 5 kilometrelik bir kanal boyunca ilerleyerek doğrudan İzmir Körfezi'ne ulaştığını aktardı.
"ANAYASAL HAKKIMIZ İHLAL EDİLİYOR"
Yaşanan çevre felaketine isyan eden Ahmet Efendi Mahalle Muhtarı Hasan Ali Baytaş, "Anayasamıza göre herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı var. Ama burada anayasa maddeleri ihlal ediliyor, çevremiz kirletiliyor. Manisa'dan kaçak göçek getirilip vidanjörlerle dökülen bu sular nedeniyle sağlığımız tehlikede." şeklinde konuştu.
"HER DAMLA SU KÖRFEZDEKİ CANLILARI YOK EDİYOR"
Arıtma tesislerinin neden kullanılmadığını sorgulayan Muhtar Baytaş, "Çiğli Arıtma Tesisi orada ne işe yarıyor? Harmandalı bölgesindeki çöp depolama alanı her yönüyle bu tür atık sulara kapatıldı. Bu derede akan her damla su körfeze gidiyor, oradaki canlılar da yok ediliyor." ifadelerini kullandı.
A HABER KAMERASINI GÖRÜNCE HAREKETE GEÇTİLER
Er, konunun sabah saatlerinde haberleştirilmesinin ve kendilerinin bölgede canlı yayın yapmasının ardından belediye ekiplerinin harekete geçtiğini belirtti. Tam karşı tarafta bir vidanjör aracılığıyla kanala su basılarak temizlik çalışması başlatıldığını ifade eden Er, yerel yönetimin daha önce tepkisiz kaldığını vurguladı.