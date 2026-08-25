Başkan Erdoğan’dan Zafer Haftası mesajı: Ecdadın azmi güvencemiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ağustos Zafer Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda Malazgirt’ten Büyük Taarruz’a uzanan şanlı yürüyüşe dikkat çekti. Ecdadın ödediği bedeller ile milletin mücadele azminin Cumhuriyet’in en büyük güvencesi olduğunu belirten Erdoğan, “Bu azim, şimdi de Türkiye Yüzyılı hedefiyle gelişen ve her geçen gün büyüyen Cumhuriyetimizde yaşamaktadır.” dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Ağustos Zafer Haftası dolayısıyla yayımladığı mesaj paylaşıldı.
Başkan Erdoğan, mesajında Malazgirt Zaferi'nden Büyük Taarruz'a uzanan tarihî sürece dikkat çekerek milletin bağımsızlık mücadelesinde ortaya koyduğu azim ve kararlılığın Türkiye Yüzyılı hedefinde yaşamaya devam ettiğini vurguladı.
MALAZGİRT'TEN BÜYÜK TAARRUZ'A ZAFER HAFTASI
Başkan Erdoğan, ağustos ayının son haftasının Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz'un taşıdığı tarihî anlam dolayısıyla Zafer Haftası olarak kutlandığını belirtti.
Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı ve Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı ağustos ayının son haftasını Zafer Haftası olarak kutluyoruz.
Aziz milletimizin 1071'de Malazgirt'te başlattığı şanlı yürüyüş, karşılaşılan tüm zorluklara rağmen kazanılan başarıların ardından, Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanmıştır."
"CUMHURİYET'İN İLANININ ARDINDAN ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI"
Malazgirt'te başlayan şanlı yürüyüşün Cumhuriyet'in kuruluşuyla taçlandığını vurgulayan Başkan Erdoğan, milletin verdiği mücadelenin aydınlık bir geleceğin kapılarını açtığını ifade etti.
Erdoğan, mesajını şöyle sürdürdü:
"Bu azim dolu mücadele, aziz milletimize aydınlık bir geleceğe ulaşma yolunda önemli hamleleri hayata geçirme gücünü vermiş; Cumhuriyet'in ilanının ardından hızla ilerleme ve gelişme yolunda önemli adımlar atılmıştır."
"CUMHURİYETİMİZİN EN BÜYÜK GÜVENCESİ"
Toprakları vatan kılmak için ecdadın ödediği bedellere dikkat çeken Başkan Erdoğan, milletin mücadele azminin Cumhuriyet'in en büyük güvencesi olduğunu belirtti.
Başkan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vurgusu yaptığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Topraklarımızı vatan kılmak için ecdadımızın ödediği bedeller ile milletimizin tüm dünyaya örnek olan mücadele azmi, Cumhuriyetimizin en büyük güvencesidir. Bu azim, şimdi de Türkiye Yüzyılı hedefiyle gelişen ve her geçen gün büyüyen Cumhuriyetimizde yaşamaktadır."
ŞEHİTLERİ RAHMETLE, GAZİLERİ MİNNETLE YAD ETTİ
Başkan Erdoğan, mesajının sonunda Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı.
Erdoğan, şu ifadelerle vatandaşları selamladı:
"Zafer Haftası vesilesiyle, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle yâd ediyor; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını ve vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."