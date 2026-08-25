Başkan Erdoğan’dan Zafer Haftası mesajı: Ecdadın azmi güvencemiz

"Topraklarımızı vatan kılmak için ecdadımızın ödediği bedeller ile milletimizin tüm dünyaya örnek olan mücadele azmi, Cumhuriyetimizin en büyük güvencesidir. Bu azim, şimdi de Türkiye Yüzyılı hedefiyle gelişen ve her geçen gün büyüyen Cumhuriyetimizde yaşamaktadır."

Toprakları vatan kılmak için ecdadın ödediği bedellere dikkat çeken Başkan Erdoğan, milletin mücadele azminin Cumhuriyet'in en büyük güvencesi olduğunu belirtti.

ŞEHİTLERİ RAHMETLE, GAZİLERİ MİNNETLE YAD ETTİ

Başkan Erdoğan, mesajının sonunda Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı.

Erdoğan, şu ifadelerle vatandaşları selamladı:

"Zafer Haftası vesilesiyle, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle yâd ediyor; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını ve vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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