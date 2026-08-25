5 TÜNEL VE 15 VİYADÜKTE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Proje kapsamında Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Alanya Batı kavşakları olmak üzere toplam 7 kavşak bulunduğunu belirten Uraloğlu, otoyolda ayrıca toplam 4 bin 365 metre uzunluğunda 5 tünel ve toplam 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadüğün yer aldığını ifade etti. “Otoyolun hizmete alınmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ulaşımı daha hızlı hale gelecek.”

Sahadaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "2 tünelde kazı destekleme işleri tamamlanmış olup nihai beton imalatlarına ve 3 tünelde de kazı destekleme işlerine devam ediyoruz. 16 viyadüğün 15'inde de fore kazık, temel kazı, donatı ve beton çalışmalarını sürdürüyoruz. Toplam 14 altgeçit, 5 üstgeçit ve 6 köprü ile 47 menfezde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Proje genelinde ise yüzde yüzde 30 fiziki ilerleme sağladık." bilgisini paylaştı. ʺKarbon salınımını da yıllık 47 bin ton azaltacağız.”

