İletişim Başkanlığı'ndan dezenformasyona karşı seferberlik: 81 ilde gösterilecek
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin yalan haberle 7/24 mücadele ettiğini belirten İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonun doğrudan bir millî güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. Yalanı anında ifşa etmek amacıyla 81 ilin meydanlarında farkındalık kampanyası başlatıldığını duyuran Duran, vatandaşlara dijital mecrada yayılımı kesmek adına kritik bir uyarıda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, dijital mecralarda ve kamuoyunda yayılan dezenformasyona karşı vatandaşlara çağrıda bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin 7/24 esasıyla sahada ve dijitalde nöbette olduğunu belirterek, dezenformasyonun kamu huzurunu ve kamu düzenini hedef alan boyutuna dikkat çekti.
"DOĞRUDAN BİR MİLLî GÜVENLİK MESELESİ"
Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda süreçte gelinen noktayı ve mücadelenin kapsamını değerlendiren İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yalan bilginin sadece bir kamuoyu yanıltması olmadığını vurguladı. Duran, "Dezenformasyon, günümüzde sadece bir bilgi kirliliği değil, doğrudan bir millî güvenlik meselesidir." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşın doğru bilgiye ulaşma hakkını teminat altına almayı hedeflediklerini belirten Duran, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin yalanı anında ifşa etmek ve hakikati milletle paylaşmak adına kesintisiz çalıştığını kaydetti.
AÇIK HAVA FARKINDALIK KAMPANYASI
Duran şu ifadeleri kullandı:
"Ancak biliyoruz ki bu amansız mücadelede en büyük gücümüz devletimizin kararlılığı kadar, aziz milletimizin feraseti ve güçlü sağduyusudur. Bu kapsamda hazırladığımız, dezenformasyonun farklı yüzlerini ve bireysel sorumluluklarımızı anlatan farkındalık görsellerimizi ve mesajlarımızı; tüm illerimizde, meydanlarda, caddelerde, açık hava gösterim alanlarında vatandaşlarımızın dikkatine sunuyoruz.
Devlet-millet el ele vererek; dezenformasyona, manipülasyona ve provokasyona karşı ortak bilincimizi güçlendirecek, gerçeğe hep birlikte ses olacağız!"
VATANDAŞA 3 ALTIN KURAL: DUR, DÜŞÜN, SORGULA!
Yalan haberin yayılma hızını kesmede en kritik halkanın bireysel farkındalık olduğunun altını çizen İletişim Başkanı Duran, sosyal medya kullanıcılarına ve vatandaşlara doğrudan çağrıda bulundu.
Dijital mecrada karşılaşılan her bilgiye temkinli yaklaşılması gerektiğini hatırlatan Duran, hayati uyarılarını şu sözlerle tamamladı:
"Bu mücadelede hepimize düşen sorumluluk açık; Paylaşmadan önce dur, düşün, sorgula! Gösterilene değil gerçeğe bak! Eksik bilgi yanlış, algı üretir!"