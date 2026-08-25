İletişim Başkanlığı'ndan dezenformasyona karşı seferberlik: 81 ilde gösterilecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, dijital mecralarda ve kamuoyunda yayılan dezenformasyona karşı vatandaşlara çağrıda bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin 7/24 esasıyla sahada ve dijitalde nöbette olduğunu belirterek, dezenformasyonun kamu huzurunu ve kamu düzenini hedef alan boyutuna dikkat çekti.

"DOĞRUDAN BİR MİLLî GÜVENLİK MESELESİ"

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda süreçte gelinen noktayı ve mücadelenin kapsamını değerlendiren İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yalan bilginin sadece bir kamuoyu yanıltması olmadığını vurguladı. Duran, "Dezenformasyon, günümüzde sadece bir bilgi kirliliği değil, doğrudan bir millî güvenlik meselesidir." ifadelerini kullandı.