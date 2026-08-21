Alevi-Bektaşi Danışma Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 15 Ağustos'ta Resmî Gazete'de yayımlanan kararla teşkil edilen Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı Danışma Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre Kurulun ilk toplantısında, Alevi-Bektaşi toplumunun güncel meseleleri ile Başkanlığın önümüzdeki dönemde yürüteceği çalışmalar ele alındı.

Toplantı Kurul Başkanı Esma Ersin başkanlığında gerçekleştirdi. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığından toplantı ile ilgili yapılan açıklamada, "Alevi-Bektaşilik yolunda temayüz etmiş kişiler ile alanında araştırma ve çalışmaları bulunan isimlerden oluşan Danışma Kurulu, Başkanlığın görev alanındaki çalışmalarını değerlendirmek ve önerilerini Başkanlığa bildirmek üzere faaliyet gösterecek." denildi.

Kurul üyelerinin bilgi, birikim ve tecrübeleri doğrultusunda görüş ve değerlendirmeleri alınırken Başkanlığın çalışmalarının ortak akıl ve istişare anlayışıyla geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Danışma Kurulunun, Alevi-Bektaşi kültürünün ve geleneğinin yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve Başkanlığın çalışmalarının toplumun ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Açıklamada ayrıca, Danışma Kurulunun farklı bilgi, birikim ve tecrübeleri bir araya getirerek Başkanlığın çalışmalarına istişari katkı sunacağı ve ortak akıl anlayışının güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağı belirtildi.

Toplantının ardından Başkan Esma Ersin ve Danışma Kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.