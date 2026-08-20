Kalyon PV’de yönetim değişikliği: Murathan Kalyoncu yönetim kurulu başkanı oldu

Yenilenebilir enerji teknolojileri alanında Türkiye'nin öncü şirketlerinden Kalyon PV'de üst yönetim görevlerinde değişikliğe gidildi. Alınan Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda, Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanlığına Murathan Kalyoncu atanırken şirketin yönetim yapısında da yeni görevlendirmeler gerçekleştirildi.

KALYON PV'DE GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ: KALYON PV YÖNETİM KURULU BAŞKANI MURATHAN KALYONCU OLDU

Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini dört yıldır başarıyla yürüten Kübra Kalyoncu, bu görevi Murathan Kalyoncu'ya devretti. Kübra Kalyoncu sürdürdüğü Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyeliğine devam edecek.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı olarak ulusal ve uluslararası ölçekte önemli projelere liderlik eden Murathan Kalyoncu, bu görevlerinin yanı sıra yeni göreviyle birlikte Kalyon PV'nin gelecek dönem vizyonuna ve büyüme hedeflerine öncülük edecek.

"ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE VİZYONUNA KATKI SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Murathan Kalyoncu, yeni göreviyle ilgili şunları söyledi: "Türkiye ekonomisine ve kalkınmasına önemli katkılar sunan ve uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil eden Kalyon Holding'in bir mensubu olarak, devraldığım bu görevin sorumluluğunun bilinciyle, şirketimizi daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışacağız. Önümüzdeki dönemde Kalyon PV olarak ülkemizin yerli ve milli enerji vizyonuna hizmet etmeyi sürdüreceğiz. "Enerjide Tam Bağımsız Türkiye" hedefi doğrultusunda; Avrupa'da ilk, dünyada ise sayılı tam entegre güneş paneli üretim merkezlerinden biri olan Kalyon PV'de milli teknolojiyi geliştirmeye, yüksek katma değerli üretimi ülkemize kazandırmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin güçlü, bağımsız ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmesi için azimle çalışacağız."