İzmir'de "Forza" ve "Yalı" gruplarındaki yapılanmalara operasyon: 28 şüpheli yakalandı, 4 firari aranıyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir'de "Forza" ve "Yalı" taraftar grupları içerisinde faaliyet gösterdiği belirtilen iki organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 28 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Gürlek, 8 ayda iki grup arasında 8 ayrı şiddet eyleminin tespit edildiğini bildirdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından İzmir merkezli 4 ilde iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 28 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonların "Forza" ve "Yalı" taraftar grupları içerisinde faaliyet gösterdiği belirtilen yapılanmalara yönelik gerçekleştirildiği bildirildi.Taraftar gruplarına suç örgütü operasyonu!
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında toplam 59 örgüt mensubunun belirlendiğini aktaran Gürlek, bunlardan 27'sinin cezaevinde olduğunu kaydetti.
Gürlek, 39 adrese düzenlenen operasyonlarda örgüt yöneticilerinin de gözaltına alındığını, firari 4 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
8 AYDA 8 ŞİDDET EYLEMİ TESPİTİ
Bakan Gürlek'in açıklamasına göre soruşturma, 19 Eylül 2025'te Emircan Övüç'ün öldürülmesinin ardından derinleştirildi.
Yapılan incelemelerde iki grup arasında 8 ay içerisinde 8 ayrı şiddet eyleminin gerçekleştiğinin tespit edildiğini belirten Gürlek, soruşturma kapsamında "Forza" ve "Yalı" taraftar grupları içerisinde faaliyet gösteren iki organize suç örgütünün deşifre edildiğini ifade etti.
39 ADRESE OPERASYON
İzmir merkezli 4 ilde 39 adrese düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı. Gürlek'in açıklamasına göre örgüt yöneticileri gözaltına alınırken firari 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat, uyuşturucu hap ve çeşitli suç unsurlarının ele geçirildiği bildirildi.
"SPOR TRİBÜNLERİNİ SİLAHLI HESAPLAŞMALAR İÇİN GÜVENLİ ALAN OLARAK GÖREMEZ"
Gürlek, taraftar kimliğinin ve spor tribünlerinin suç amacıyla kullanılmasına izin verilmeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Kimse İstanbul'un turizm hareketliliğini hırsızlık için, taraftar kimliğini ve spor tribünlerini de silahlı hesaplaşmalar için güvenli alan olarak göremez. İçişleri Bakanlığımız ve güvenlik güçlerimizle güçlü koordinasyon içerisinde, suç örgütlerinin yöneticilerinin, üyelerinin, bağlantılarının ve suçtan elde ettikleri gelirlerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Soruşturmaları titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımıza, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürlüklerimize ve operasyonlarda görev alan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Şehirlerimizin huzuruna kasteden hiçbir suç örgütüne geçit vermeyeceğiz."
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