Akın Gürlek duyurdu! Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları Rehberi yayımlandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 4. Yargı Reformu Stratejisi doğrultusunda hayata geçirilen Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları Rehberinin yayımlandığını duyurdu.

Yargıdaki gecikmelerin erken aşamada tespit edilmesi, hedef süre uygulamasının sıkı takip edilmesi ve vatandaş memnuniyetinin artırılması hedefleniyor.

AKIN GÜRLEK DUYURDU

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin duyuruda bulunan Akın Gürlek şu ifadeleri aktardı:

Akın Gürlek Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları Rehberinin yayımlandığını duyurdu. (Fotoğraf: AA)

"Hakim ve Savcılar Kurulumuz tarafından 4. Yargı Reformu Stratejimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarının görev ve işleyişinde uygulama birliğini sağlamak amacıyla hazırlanan "Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları Rehberi" yayımlandı. Bu bürolarımızla; •⁠ ⁠Uzun süren dava ve soruşturmaların nedenlerini erken aşamada tespit edecek, •⁠ ⁠Hedef süre uygulamasını ve yargı süreçlerindeki gecikmeleri yakından takip edecek, •⁠ ⁠İdari ve organizasyonel sorunlara mahallinde çözüm üretecek, •⁠ ⁠Kurumlar arası koordinasyonu güçlendirecek, •⁠ ⁠Alo Adalet 135 üzerinden vatandaşlarımızdan gelen başvuruları etkin şekilde değerlendireceğiz. Tüm çalışmalarımızı mahkemelerin bağımsızlığına, hâkimlik teminatına ve yargısal süreçlere müdahale etmeme ilkesine titizlikle bağlı kalarak yürüteceğiz. Teknolojinin imkânlarından da yararlanarak vatandaşlarımız ile yargı birimleri arasındaki bağı güçlendirecek; gecikmeyen, etkin ve erişilebilir adalet anlayışımızı daha da ileri taşıyacağız. Rehberin yargı teşkilatımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Konu Açıklama Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları Rehberi Hakim ve Savcılar Kurulu tarafından 4. Yargı Reformu Stratejisi doğrultusunda hayata geçirilen Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Bürolarının görev ve işleyişinde uygulama birliğini sağlamak amacıyla hazırlanan "Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları Rehberi" yayımlandı. Uzun süren dava ve soruşturmalar Uzun süren dava ve soruşturmaların nedenlerini erken aşamada tespit edecek, Hedef süre ve gecikmeler Hedef süre uygulamasını ve yargı süreçlerindeki gecikmeleri yakından takip edecek, İdari ve organizasyonel sorunlar İdari ve organizasyonel sorunlara mahallinde çözüm üretecek, Kurumlar arası koordinasyon Kurumlar arası koordinasyonu güçlendirecek, Alo Adalet 135 Alo Adalet 135 üzerinden vatandaşlardan gelen başvurular etkin şekilde değerlendirilecek, Temel ilkeler Tüm çalışmaları mahkemelerin bağımsızlığına, hâkimlik teminatına ve yargısal süreçlere müdahale etmeme ilkesine titizlikle bağlı kalarak yürütülecek, Teknoloji ve erişilebilir adalet Teknolojinin imkânlarından da yararlanarak vatandaşlar ile yargı birimleri arasındaki bağ güçlendirilecek; gecikmeyen, etkin ve erişilebilir adalet anlayışı daha da ileri taşınacak.