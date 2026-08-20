Milli Savunma Bakanlığı ve T3 Vakfı ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor. Selçuk Bayraktar, etkinliğin açılışındaki konuşmasında, yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitleri rahmetle andı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, karadaki vatanın yuva, "mavi vatan"ın huzur bulunan bir bahçe olduğunu belirterek, "Nasıl ki evimizin bir odasından vazgeçmiyorsak, bahçemiz olan 'mavi vatan'ın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz." dedi.

Selçuk Bayraktar TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde konuştu. (Fotoğraflar DHA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

Çocukluğundan itibaren denizle iç içe olmasının kendisine dalgalara göğüs germeyi ve yılmamayı öğrettiğini ifade eden Bayraktar, ömrünü Milli Teknoloji Hamlesi'ne adayan babası Özdemir Bayraktar'ın da bir "mavi vatan" sevdalısı olduğunu ve denizlerin stratejik önemini her fırsatta dile getirdiğini aktardı.

Türkiye'nin kara yüzölçümünün yaklaşık 783 bin kilometrekare, "mavi vatan" deniz yetki alanlarının ise 462 bin kilometrekare olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Açıkça ifade etmek gerekirse, karadaki vatanımız yuvamızsa, 'mavi vatan' bizlerin huzur bulduğu bahçemizdir. Nasıl ki evimizin bir odasından vazgeçmiyorsak, bahçemiz olan 'mavi vatan'ın tek bir damlasından da asla vazgeçmeyiz. İşte bu yüzden gençlerimize denizlerimizi sevdirmek, 'mavi vatan' bilincini kazandırmak için buradayız."

Bayraktar, etkinlik kapsamında yüzme, yelken ve kürek yarışlarının yanı sıra SAT ve SAS komandolarının gösterileriyle deniz kültürünün yaşatıldığını, gençlerin ise İnsansız Su Altı Sistemleri, Su Altı Roketi ve İnsansız Deniz Araçları yarışmalarıyla geleceğin teknolojilerini geliştirdiğini anlattı.