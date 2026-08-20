CANLI YAYIN
Geri

2 milyon 2 bin aile kullanıyor! İlk Öğretmenim Ailem uygulaması nedir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ebeveynlere çocuk gelişimi, eğitim ve aile içi iletişim alanlarında rehberlik sunmak amacıyla hayata geçirilen “İlk Öğretmenim Ailem” mobil uygulaması, kısa sürede milyonlarca aileye ulaştı. Nisan 2025’te hizmete giren uygulamayı bugüne kadar 2 milyon 2 bin aile kullanmaya başladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
2 milyon 2 bin aile kullanıyor! İlk Öğretmenim Ailem uygulaması nedir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ebeveynlere çocukların eğitimi, gelişimi ve aile içi iletişim konularında rehberlik eden "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulamasının, hizmete başladığı Nisan 2025'ten bu yana 2 milyon 2 bin aile tarafından kullanılmaya başlandığını bildirdi.

“İlk Öğretmenim Ailem” uygulaması 2 milyon 2 bin aileye ulaştı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)“İlk Öğretmenim Ailem” uygulaması 2 milyon 2 bin aileye ulaştı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

ÜCRETSİZ REHBERLİK HİZMETİ

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, anne ve babaların ebeveynlik sürecini doğru yönetmesi, olumlu ebeveynlik tutum ve becerilerinin desteklenmesi ve eşler arasındaki evlilik hayatının güçlendirilmesi amacıyla "Aile Yılı" kapsamında uygulamayı geliştirdiklerini belirtti.

Uygulama, Nisan 2025’te hizmete sunuldu.Uygulama, Nisan 2025’te hizmete sunuldu.

Uygulamanın çiftlere ilk yuva kurdukları andan itibaren rehberlik etmek amacıyla tasarlandığını ifade eden Göktaş, şöyle devam etti:

"Eşler arasındaki iletişime yönelik konular ile ailelerin çocuk gelişimi konusunda ihtiyaç duyduğu bilgileri, bu uygulama ile tek çatı altında topladık. Uygulamamız, çocuk gelişimi ve aile hayatına dair ücretsiz, güvenilir ve kapsamlı bilgilerle ebeveynlere rehberlik ederken, çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmelerini destekleyen içerikler sunuyor. Anne ve babalara, çocukların gelişimini takip edebilme imkanı veriyor. Bunun yanı sıra uygulamada, çocuk gelişimi hakkında temel bilgilerle, pozitif annelik, babalık becerilerini desteklemeye yönelik öneriler yer alıyor. Ebeveynler, dijitalin dışında çocuğun gelişim dönemine uygun ve ailece yapabilecekleri bilgilere ve aktivite önerilerine ulaşabiliyor. Bebek bekleyen aileler için doğuma hazırlık, gebelik dönemi günlük yaşam ve psikolojik değişimler gibi konularda bilgilendirici içerikler sunuyor."

Ebeveynlere çocuk gelişimi konusunda rehberlik sağlıyor.Ebeveynlere çocuk gelişimi konusunda rehberlik sağlıyor.

"AİLELERİMİZE PRATİK ÇÖZÜM YOLLARI SUNUYORUZ"

Uygulamayı yeni içeriklerle zenginleştirdiklerini bildiren Göktaş, okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların ebeveynleri için hazırlanan yeni rehberlik konuları ile akran zorbalığına yönelik bilgilendirmeleri uygulamaya eklediklerini aktardı.

Uygulama üzerinden doğum yardımı süreçleri de takip edilebiliyor.Uygulama üzerinden doğum yardımı süreçleri de takip edilebiliyor.

Bakan Göktaş, şu ifadeleri kaydetti:

"Uygulamamıza eklediğimiz yeni içeriklerle anne babaların okula uyum süreci, okul kaygısı, duygusal zorluklar, dijital medya kullanımı ve ödev yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olmalarını sağlıyoruz. Ayrıca son dönemde dahil ettiğimiz akran zorbalığı içerikleriyle de çocukların sosyal ilişkilerindeki olumsuz davranışların erken fark edilmesi, önlenmesi ve doğru müdahale yöntemlerinin geliştirilmesi konusunda ailelerimize pratik çözüm yolları sunuyoruz."

Anne ve babalara çocuk gelişimi hakkında bilgiler sunuluyor.Anne ve babalara çocuk gelişimi hakkında bilgiler sunuluyor.

Göktaş, uygulamada sadece anneler için değil babalar için de özel bir bölüm hazırlandığını anlatarak, ailelerin çocuk gelişimi, ergenlik ve aile içi konulara dair soru ve sorunlarını interaktif şekilde uzmanlara iletip yanıt alabileceklerini ifade etti.

Aile içi iletişimi güçlendiren öneriler yer alıyor.Aile içi iletişimi güçlendiren öneriler yer alıyor.

2 MİLYONU AŞKIN AİLE KULLANIYOR

Kullanıcıların internet paketinden harcama yapmadan uygulamayı kullanabildiğine dikkati çeken Göktaş, şu ifadeleri kaydetti:

"Uygulamamız vatandaşlarımızdan yoğun ilgi gördü. Ebeveynlere çocuk eğitimi, gelişimi ve aile içi iletişim konularında rehberlik eden 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulamamız Nisan 2025'te hizmete girmesinden bu yana 2 milyon 2 bin aile tarafından kullanılmaya başlandı."

Okula uyum ve okul kaygısı konularında rehberlik sağlanıyor.Okula uyum ve okul kaygısı konularında rehberlik sağlanıyor.

"DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU ONAYLANAN AİLELER ÖDEME BİLGİSİNE UYGULAMAYLA ULAŞABİLİYOR"

Bakan Göktaş, doğum öncesinden başlayarak ergenliği kapsayacak şekilde çocukların gelişim dönemine özgü bilgilere, uygulamanın "rehber" bölümünden ulaşılabildiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ayrıca 1 Ocak 2025 itibarıyla güncellenen doğum yardımlarımızdan faydalanmak isteyen ailelerimiz başvurularını 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden de yapabiliyor. Sosyal yardım hizmetlerimizin erişilebilirliğini artırmak ve vatandaşlarımızın süreçleri şeffaf bir şekilde takip edebilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu çalışma sayesinde doğum yardımı başvurusu onaylanan aileler ödeme bilgisine yine uygulama aracılığıyla ulaşabiliyor."

Ücretsiz indirilebilen mobil uygulama, ebeveynlere rehberlik sağlamaya devam ediyor.

Soru
Cevap
İlk Öğretmenim Ailem nedir?
Ebeveynlere çocuk gelişimi, eğitim ve aile içi iletişim konularında rehberlik eden mobil uygulamadır.
Uygulama ne zaman hizmete girdi?
Nisan 2025'te hizmete girdi.
Uygulamayı kaç aile kullanıyor?
Uygulamayı 2 milyon 2 bin aile kullanmaya başladı.
Uygulama ücretli mi?
Hayır, ücretsiz olarak kullanılabiliyor.
Uygulamada hangi bilgiler bulunuyor?
Çocuk gelişimi, ebeveynlik, aile içi iletişim ve gebelik gibi konularda bilgiler sunuluyor.
Okul dönemi için destek var mı?
Evet. Okula uyum, okul kaygısı, ödev yönetimi ve duygusal zorluklar ele alınıyor.
Akran zorbalığı hakkında bilgi veriliyor mu?
Evet. Akran zorbalığını fark etme, önleme ve doğru müdahale konusunda rehberlik sağlanıyor.
Babalar için özel içerik var mı?
Evet. Babaların ebeveynlik becerilerini destekleyen özel bir bölüm bulunuyor.
Uzmanlara soru sorulabiliyor mu?
Evet. Ebeveynler aile ve çocuk gelişimiyle ilgili sorularını uzmanlara iletebiliyor.
Doğum yardımı uygulamadan takip edilebilir mi?
Evet. Onaylanan doğum yardımı başvurularının ödeme bilgilerine uygulama üzerinden ulaşılabiliyor.

25 yıl Kuytulcularla hareket eden Mürsel Gürel örgütteki tehdit ve şantajı anlattı! Hain ve ajan baskısı: "Bunlarla görüşen kansızdır"
SONRAKİ HABER

"2 gün herkes tweet atacak"
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler