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Bebek giyim ürünlerinde boğulma ve yaralanma riski: 4 ürün toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimleri sonucunda boğulma ve yaralanma riski taşıdığı tespit edilen 4 farklı bebek giyim ürünü için harekete geçti. Küçük aksesuarlarının kolayca ayrıldığı belirlenen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanırken toplatma tedbiri uygulandı.

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Bebek giyim ürünlerinde boğulma ve yaralanma riski: 4 ürün toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, çocukların güvenliğini tehdit ettiği belirlenen ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık, yapılan kontroller sonucunda 4 farklı bebek giyim ürününün güvensiz olduğunu tespit etti.

Bebek giyim ürünlerinde boğulma ve yaralanma riski tespit edildi. (Fotoğraflar: DHA)Bebek giyim ürünlerinde boğulma ve yaralanma riski tespit edildi. (Fotoğraflar: DHA)

4 BEBEK GİYİM ÜRÜNÜ İÇİN KARAR

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, piyasa gözetimi ve denetimleri sonucunda 4 farklı bebek giyim ürününde risk tespit edildiği bildirildi.

Ürünlerde bulunan küçük aksesuarların kolayca ayrılabildiği, bu durumun da boğulma ve yaralanma riski oluşturduğu belirtildi.

4 farklı bebek giyim ürününün piyasaya arzı yasaklandı.4 farklı bebek giyim ürününün piyasaya arzı yasaklandı.

PİYASAYA ARZI YASAKLANDI, TOPLATILIYOR

Risk tespitinin ardından söz konusu 4 farklı bebek giyim ürünü hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma tedbiri uygulandı.

Bakanlık açıklamasında, "Çocuklarımızın güvenliği ve tüketicilerimizin korunması için piyasayı titizlikle takip ediyor, en küçük riske dahi göz yummuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bebek giyim ürünlerinde boğulma ve yaralanma riski: 4 ürün toplatılıyor-4

BAKANLIKTAN VATANDAŞLARA GÜBİS HATIRLATMASI

Piyasadan toplatılan ve güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin güncel bilgilere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

Bebek giyim ürünlerinde boğulma ve yaralanma riski: 4 ürün toplatılıyor-5

Ticaret Bakanlığı, açıklamasında denetimlerin devam edeceğini vurgulayarak, "Vatandaşımızın güvenliği için piyasayı yakından takip ediyor; güvensiz ürünlere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

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Bebek giyim ürünlerinde boğulma ve yaralanma riski: 4 ürün toplatılıyor-7 Bebek giyim ürünlerinde boğulma ve yaralanma riski: 4 ürün toplatılıyor-8 Bebek giyim ürünlerinde boğulma ve yaralanma riski: 4 ürün toplatılıyor-9
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