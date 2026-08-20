Bebek giyim ürünlerinde boğulma ve yaralanma riski: 4 ürün toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, çocukların güvenliğini tehdit ettiği belirlenen ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık, yapılan kontroller sonucunda 4 farklı bebek giyim ürününün güvensiz olduğunu tespit etti.

Bebek giyim ürünlerinde boğulma ve yaralanma riski tespit edildi. (Fotoğraflar: DHA) 4 BEBEK GİYİM ÜRÜNÜ İÇİN KARAR Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, piyasa gözetimi ve denetimleri sonucunda 4 farklı bebek giyim ürününde risk tespit edildiği bildirildi. Ürünlerde bulunan küçük aksesuarların kolayca ayrılabildiği, bu durumun da boğulma ve yaralanma riski oluşturduğu belirtildi.