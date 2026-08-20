Bursa'da sivil polise ateş açtı, vurularak öldü! Savcılık polis memurunun eylemini meşru müdafaa saydı! Taksideki çatışma kamerada

Güvenlik kamerası görüntülerine göre ihtarlara rağmen Keleş, taksinin içerisinden silahını çıkararak polis memuruna doğrulttu. Ardından silahını ateşledi. Polis memuru M.S. de silahını çekerek karşılık verdi. Silah seslerinin peş peşe duyulduğu çatışma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çatışmanın ardından başından vurulan Keleş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki Keleş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Keleş'e yapılan otopside 2,79 promil alkollü olduğu belirlendi. Olay sırasında bacağından vurulan Önder Y. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

SAVCILIK: "MEŞRU MÜDAFAA KAPSAMINDA"

Olayla ilgili yaklaşık 6 ay süren soruşturmasını tamamlayan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, polis memuru M.S. hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, Keleş'in önce Önder Y.'yi silahla yaraladığı, ardından iş yeri önündeki kalabalığa silah doğrultarak "Yakarım lan burayı, vuracağım hepinizi!" şeklinde tehditlerde bulunduğu ve sonrasında kendisini polis olarak tanıtan M.S.'ye ateş ettiği belirtildi.