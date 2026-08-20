Pencereden uyuşturucu ticareti! Pervasız torbacı yakalandı

Sokak üzerinde durdurulan Y.B. isimli şahıs, bölgeye uyuşturucu madde temin etmek için geldiğini beyan etmesi üzerine gözaltına alındı.

14 Ağustos tarihinde İdealtepe Mahallesi'ndeki bir sokakta narkotik madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine bölgedeki bir adres takibe alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların tespiti amacıyla geniş çaplı çalışma başlattı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 14 Ağustos tarihinde İdealtepe Mahallesi’nde başlattığı narkotik operasyonunda, uyuşturucu almak için sokağa gelen Y.B. isimli şahsın itirafı üzerine bir adrese baskın yapıldı. (Fotoğraflar: DHA)

Evde yapılan aramalarda 120 gram marihuana ele geçirilirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HASSAS TERAZİ ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, uyuşturucu ticaretinin yapıldığı adrese operasyon düzenledi. İkamette bulunan K.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda 120 gram marihuana, 1 adet hassas terazi, 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucu maddeleri evinin penceresinden dışarı atarak sattığı tespit edilen K.G. yakalandı.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Şüphelinin sorgulamasında, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan aranma kaydının bulunduğu belirlendi.

K.G. isimli şahsın uyuşturucu maddeleri evinin penceresinden dışarı atarak sattığı saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu almak için gelen Y.B. hakkında işlem yapılarak dosyası ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı.

Evinin penceresinden uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen K.G., 15 Ağustos tarihinde sevk edildiği adli makamlarca "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.