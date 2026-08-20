Pencereden uyuşturucu ticareti! Pervasız torbacı yakalandı
İstanbul Maltepe’de uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda akılalmaz bir yöntem ortaya çıkarıldı. İdealtepe Mahallesi’nde bir adresi takibe alan emniyet güçleri, şüpheli K.G. isimli şahsın uyuşturucu maddeleri evinin penceresinden dışarı atarak müşterilerine sattığını tespit etti. Düzenlenen baskında 120 gram uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Maltepe'de uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda, evinin penceresinden sokağa uyuşturucu atarak ticaret yapan zehir taciri polis ekiplerinin dikkatli takibi sonucu yakalandı.
PENCEREDEN ZEHİR TİCARETİ
İdealtepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu maddeleri ikametinin camından müşterilerine fırlatarak satan K.G. gözaltına alındı.
Evde yapılan aramalarda 120 gram marihuana ele geçirilirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
MÜŞTERİ İTİRAFI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların tespiti amacıyla geniş çaplı çalışma başlattı.
14 Ağustos tarihinde İdealtepe Mahallesi'ndeki bir sokakta narkotik madde ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine bölgedeki bir adres takibe alındı.
Sokak üzerinde durdurulan Y.B. isimli şahıs, bölgeye uyuşturucu madde temin etmek için geldiğini beyan etmesi üzerine gözaltına alındı.
HASSAS TERAZİ ÇIKTI
Soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, uyuşturucu ticaretinin yapıldığı adrese operasyon düzenledi. İkamette bulunan K.G. yakalanarak gözaltına alındı.
Evde yapılan aramalarda 120 gram marihuana, 1 adet hassas terazi, 1 adet cep telefonu ele geçirildi.
SUÇ DOSYASI KABARIK
Şüphelinin sorgulamasında, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan aranma kaydının bulunduğu belirlendi.
K.G. isimli şahsın uyuşturucu maddeleri evinin penceresinden dışarı atarak sattığı saptandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu almak için gelen Y.B. hakkında işlem yapılarak dosyası ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı.
Evinin penceresinden uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen K.G., 15 Ağustos tarihinde sevk edildiği adli makamlarca "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.