Bursa'da polise ateş açan şüpheli ölmüştü: İddianamede meşru müdafaa değerlendirmesi
Bursa'da yüksek hesap kavgası sonrası bir kişiyi bacağından vurup taksiyle kaçmaya çalışan Berk Keleş, kendisini durdurmak isteyen izinli polis memuru M.S.'ye ateş açtı. Polisin karşılık vermesi üzerine başından vurularak hayatını kaybeden Keleş'in karıştığı olaya ilişkin soruşturma tamamlandı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen savcılık, polis memuru M.S. hakkında hazırladığı iddianamede eylemin meşru müdafaa kapsamında kaldığını değerlendirdi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel