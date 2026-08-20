Kuşadası Belediyesi soruşturması genişliyor: Tezcan'ın yurt dışındaki kızı ve damadı dosyada

Marmara'da peş peşe depremler! Mikro depremler ne anlama geliyor?

İsrailli analistten Türkiye analizi: "Erdoğan vizyonunu sahada bizzat inşa ediyor"

İsrailli analistten Türkiye analizi: "Erdoğan vizyonunu sahada bizzat inşa ediyor"