Afyonkarahisar'da yola boya döken iki firmaya yaklaşık 21 milyon TL ceza

Afyonkarahisar'da Dinar–Çay Karayolu Akçaköy mevkinden geçen sürücüler, güzergah boyunca yola dökülen ve çevreye yayılan endüstriyel boyaları fark edip durumu yetkililere bildirdi. Şikayetler üzerine vakit kaybetmeden bölgeye sevk edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, kara yolunda ve çevresinde detaylı incelemelerde bulundu.

İKİ FİRMAYA TOPLAM 20.9 MİLYON LİRA CEZA

Yapılan incelemelerde çevre kirliliğine neden olduğu belirlenen Europap Tezol Kâğıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Cengizhan Lojistik'e yaptırım uygulandı. Kara yolunu kirleterek doğaya zarar verdiği belirlenen Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile taşıyıcı firma Cengizhan Lojistik'e yaptırım uygulandı. Çevre Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda her iki firmaya ayrı ayrı 10 milyon 490 bin 301 TL, toplamda ise 20 milyon 980 bin 602 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın tamamı: