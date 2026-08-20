Kütahya'nın Emet ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına gece saatlerinde düzenlenen saldırının şüphelisi yakalandı.

Saldırıda ilçe başkanlığı binasının camları kırılırken kapılar ile içeride bulunan masa ve sandalyeler zarar gördü. Olayda maddi hasar oluştu.

AK Parti binasına saldırı (Fotoğraflar İHA ve DHA'dan alınmıştır.)

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Saldırının ardından Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları başta olmak üzere yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin A.A. olduğu tespit edildi.