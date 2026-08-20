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Kütahya'da AK Parti Emet İlçe Başkanlığına gece saldırısı: Şüpheli polis ekiplerince yakalandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına gece saatlerinde düzenlenen saldırının şüphelisi polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Binanın camları, kapıları ile içerideki masa ve sandalyelerin zarar gördüğü olayın ardından gözaltına alınan A.A.'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.

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Kütahya'da AK Parti Emet İlçe Başkanlığına gece saldırısı: Şüpheli polis ekiplerince yakalandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına gece saatlerinde düzenlenen saldırının şüphelisi yakalandı.

Saldırıda ilçe başkanlığı binasının camları kırılırken kapılar ile içeride bulunan masa ve sandalyeler zarar gördü. Olayda maddi hasar oluştu.

AK Parti binasına saldırı (Fotoğraflar İHA ve DHA'dan alınmıştır.)AK Parti binasına saldırı (Fotoğraflar İHA ve DHA'dan alınmıştır.)

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Saldırının ardından Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları başta olmak üzere yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin A.A. olduğu tespit edildi.

Kütahya'da AK Parti Emet İlçe Başkanlığına gece saldırısı: Şüpheli polis ekiplerince yakalandı-2

ADRESİNDE GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından adresinde yakalanan A.A. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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Kütahya'da AK Parti Emet İlçe Başkanlığına gece saldırısı: Şüpheli polis ekiplerince yakalandı-4 Kütahya'da AK Parti Emet İlçe Başkanlığına gece saldırısı: Şüpheli polis ekiplerince yakalandı-5 Kütahya'da AK Parti Emet İlçe Başkanlığına gece saldırısı: Şüpheli polis ekiplerince yakalandı-6
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