Manisa'nın Soma ilçesinde, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 38 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, bazı kişilerin banka hesaplarını başka şahıslara kullandırması, hesaplara yüksek miktarda para giriş-çıkışı yapılması ve hesaplarını kullandırmak istemeyen kişilerin tehdit edildiği yönündeki beyanlar üzerine başlatıldı.

HESAPLAR BAŞKA ŞAHISLAR TARAFINDAN KULLANILDI

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada müştekiler Cemal Eren Aşık, Melih Sezenler ve Berat Has'ın ifadeleri doğrultusunda inceleme başlatıldı.

Müştekilerin, kendilerine ait banka hesaplarını başka kişilere verdiklerini, hesaplarına yüksek miktarlarda para geldiğini ve bu paraların yine başka kişilerin hesaplarına gönderildiğini, daha sonra hesaplarını kapattıklarını ve kendilerini tehdit eden kişiler olduğunu beyan ettikleri belirtildi.

Yapılan incelemede Cemal Eren Aşık'ın hesaplarına 696 işlemde toplam 2 milyon 132 bin 295 lira, Melih Sezenler'in hesaplarına ise 665 işlemde toplam 2 milyon 41 bin 100 lira gönderildiği tespit edildi. Bu paraların daha sonra başka hesaplara aktarıldığı belirlendi.

Şüpheli Listesi Doğum İkamet Meslek 1. Yahya TUZLUPINAR Üsküdar 2001 doğumlu Balıkesir işsiz 2. SSÇ Hasan ONUK Konak 2009 doğumlu Soma/Manisa işsiz 3. Soner İRİÇ Korgan 2003 doğumlu Soma/Manisa işsiz 4. Emirhan SAYGI Balıkesir 2006 doğumlu Altıeylül/Balıkesir işsiz 5. Kadir Aytekin YALÇINDAĞ Alaşehir 2006 d Soma/Manisa işçi 6. Emirhan ERGÜN Balıkesir 2008 doğumlu Karesi/Balıkesir işsiz 7. Semih TUNA Soma 2005 doğumlu Soma/Manisa işsiz 8. Yakup TÖPTÜK Soma 2002 doğumlu Soma/Manisa işsiz 9. Aykut FİCİL Küçükçekmece 2004 doğumlu Soma/Manisa işsiz 10. Umutcan MUSLU Soma 2008 doğumlu Soma/Manisa işsiz 11. Ahmet Arda TEMUR Balıkesir 2008 doğumlu Balıkesir işsiz 12. Barış KÜÇÜK Soma 2008 doğumlu Soma/Manisa işsiz 13. Seher Nas ÇELEBİ Zeytinburnu 2008 d Soma/Manisa işsiz 14. Mert Aziz CEYLAN Soma 2008 doğumlu Soma/Manisa işsiz 15. Emir CESUR Soma 2004 doğumlu Soma/Manisa işçi 16. Hüseyin ONUK Konak 2006 doğumlu Soma/Manisa işsiz 17. Ali Oğuz KOÇ Soma 2008 doğumlu Soma/Manisa işsiz 18. Kadir Can KILIÇ Patnos 2001 doğumlu Pendik/İstanbu şoför 19. Tacettin KIRMACI Pendik 01/07/2006 d Tuzla/İstanbul işçi 20. Selahattin KÖKÜM Şirvan 1989 d Ümraniye/İstanbul turizm 21. Efe İLDEŞ Sultanbeyli 2008 doğumlu Sultanbeyli/İstanbul işsiz 22. Ersin GÜNEŞ Kızıltepe 2004 doğumlu Kızıltepe/Mardin işsiz 23. Şemsettin ÇETİK Kızıltepe 2006 d Pendik/İstanbul garson 24. Emrah ATAY Hakkâri 1987 doğumlu Pendik/İstanbul garson 25. Halil AKDEMİR Sındırgı 2008 doğumlu Karesi/Balıkesir işsiz 26. SSÇ Batuhan DURMAZ Manisa 2009 d Derince/Kocaeli işsiz 27. Yunus Emre TUZLUPINAR Üsküdar 2004 d Balıkesir işçi 28. Eren DOLUNAY Sütlüce 2008 doğumlu Altıeylül/Balıkesir işsiz 29. Murat BELLER Soma 2007 doğumlu Soma/Manisa işsiz 30. Kadir ÇETİN Balıkesir 2007 doğumlu Altıeylül/Balıkesir işsiz 31. Murat AKÇAKAYA Balıkesir 1991 doğumlu Soma/Manisa şoför 32. Berat BALCI Sultanbeyli 2007 doğumlu İstanbul işsiz 33. Mert ADIGÜL Balıkesir 2005 d Karesi/Balıkesir otomotiv 34. Mustafa ÇİÇEK Kızıltepe 2006 doğumlu Kızıltepe/Mardin işsiz 35. Melih FISTIK Soma 2001 doğumlu Soma/Manisa'da laborant 36. Afzal HUSSAIN Pakistan 1966 doğumlu Esenyurt/İstanbul işsiz 37. Yusuf ÖZDEMİR Mardin 2003 doğumlu İstanbul garson 38. Emrah KARAKUŞ Kızıltepe 1996 doğumlu İstanbul işçi 39. Engin KARAKUŞ Kızıltepe 2005 doğumlu İstanbul garson

MASAK İNCELEMESİ 300 MİLYON LİRALIK HAREKETİ ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturma kapsamında para transferi bulunan 67 kişinin MASAK verileri incelendi. İnceleme sonucunda 39 kişi şüpheli olarak belirlendi.

Şüphelilerin banka hesapları arasındaki para hareketlerinin yaklaşık 300 milyon liraya ulaştığı tespit edildi. Paraların farklı hesaplarda toplandıktan sonra Coin TR, OKX ve OKX GLOBAL gibi kripto varlık platformlarına aktarıldığı belirlendi.

Müştekilerin hesaplarına para gönderen 14 kişinin de ifadeleri alındı. Bu kişilerin, internet üzerinden oyun oynamak veya alışveriş yapmak amacıyla para gönderdiklerini, ancak daha sonra işlem yaptıkları internet sitelerinin sahte olduğunu anladıklarını söyleyerek şikayetçi oldukları öğrenildi.