Soma’da çıkar amaçlı suç örgütüne operasyon: 300 milyon TL’lik para trafiği ortaya çıktı, 38 şüpheli gözaltında
Manisa’nın Soma ilçesinde sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yaparak yaklaşık 300 milyon liralık vurgunu kripto paralara aktaran suç örgütüne şafak operasyonu düzenlendi; 38 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'nın Soma ilçesinde, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 38 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, bazı kişilerin banka hesaplarını başka şahıslara kullandırması, hesaplara yüksek miktarda para giriş-çıkışı yapılması ve hesaplarını kullandırmak istemeyen kişilerin tehdit edildiği yönündeki beyanlar üzerine başlatıldı.
HESAPLAR BAŞKA ŞAHISLAR TARAFINDAN KULLANILDI
Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada müştekiler Cemal Eren Aşık, Melih Sezenler ve Berat Has'ın ifadeleri doğrultusunda inceleme başlatıldı.
Müştekilerin, kendilerine ait banka hesaplarını başka kişilere verdiklerini, hesaplarına yüksek miktarlarda para geldiğini ve bu paraların yine başka kişilerin hesaplarına gönderildiğini, daha sonra hesaplarını kapattıklarını ve kendilerini tehdit eden kişiler olduğunu beyan ettikleri belirtildi.
Yapılan incelemede Cemal Eren Aşık'ın hesaplarına 696 işlemde toplam 2 milyon 132 bin 295 lira, Melih Sezenler'in hesaplarına ise 665 işlemde toplam 2 milyon 41 bin 100 lira gönderildiği tespit edildi. Bu paraların daha sonra başka hesaplara aktarıldığı belirlendi.
MASAK İNCELEMESİ 300 MİLYON LİRALIK HAREKETİ ORTAYA ÇIKARDI
Soruşturma kapsamında para transferi bulunan 67 kişinin MASAK verileri incelendi. İnceleme sonucunda 39 kişi şüpheli olarak belirlendi.
Şüphelilerin banka hesapları arasındaki para hareketlerinin yaklaşık 300 milyon liraya ulaştığı tespit edildi. Paraların farklı hesaplarda toplandıktan sonra Coin TR, OKX ve OKX GLOBAL gibi kripto varlık platformlarına aktarıldığı belirlendi.
Müştekilerin hesaplarına para gönderen 14 kişinin de ifadeleri alındı. Bu kişilerin, internet üzerinden oyun oynamak veya alışveriş yapmak amacıyla para gönderdiklerini, ancak daha sonra işlem yaptıkları internet sitelerinin sahte olduğunu anladıklarını söyleyerek şikayetçi oldukları öğrenildi.
İLETİŞİM TESPİTİYLE ÖRGÜTÜN YAPISI ORTAYA ÇIKARILDI
Soruşturma kapsamında 9 şüphelinin kullandığı GSM hatları hakkında iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması tedbiri uygulandı.
Yapılan çalışmalar sonucunda, Yahya Tuzlupınar'ın liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün, sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.
Soruşturma dosyasına göre örgüt üyeleri, faaliyetlerinde bazı kişilerin banka hesaplarını kullandı. Hesaplarını kapatan veya hesaplarını kullandırmak istemeyen kişilerin ise zorla alıkonulduğu, darbedildiği ve tehdit edildiği, ayrıca yağma suçunun işlendiği tespit edildi.
ŞAFAK OPERASYONUYLA 38 KİŞİ YAKALANDI
Soruşturma kapsamında aralarında 2 suça sürüklenen çocuğun da bulunduğu toplam 39 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 18 Ağustos 2026 saat 05.30'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Aramalarda 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 5 adet 9,19 mm fişek, 5 adet kartuş, suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira, 1 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 1 bilgisayar kasası ve çok sayıda cep telefonu ele geçirildi.
Şüphelilerin, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Üye Olma", "Nitelikli Dolandırıcılık", "Yağma", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma", "Kasten Yaralama" ve "Tehdit" suçlarından 21 Ağustos 2026'da Soma Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edileceği belirtildi.