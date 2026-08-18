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Soma’da çıkar amaçlı suç örgütüne operasyon: 300 milyon TL’lik para trafiği ortaya çıktı, 38 şüpheli gözaltında

Manisa’nın Soma ilçesinde sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yaparak yaklaşık 300 milyon liralık vurgunu kripto paralara aktaran suç örgütüne şafak operasyonu düzenlendi; 38 şüpheli gözaltına alındı.

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Soma’da çıkar amaçlı suç örgütüne operasyon: 300 milyon TL’lik para trafiği ortaya çıktı, 38 şüpheli gözaltında

Manisa'nın Soma ilçesinde, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 38 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, bazı kişilerin banka hesaplarını başka şahıslara kullandırması, hesaplara yüksek miktarda para giriş-çıkışı yapılması ve hesaplarını kullandırmak istemeyen kişilerin tehdit edildiği yönündeki beyanlar üzerine başlatıldı.

Soma’da çıkar amaçlı suç örgütüne operasyon: 300 milyon TL’lik para trafiği ortaya çıktı, 38 şüpheli gözaltında-2

HESAPLAR BAŞKA ŞAHISLAR TARAFINDAN KULLANILDI

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada müştekiler Cemal Eren Aşık, Melih Sezenler ve Berat Has'ın ifadeleri doğrultusunda inceleme başlatıldı.

Müştekilerin, kendilerine ait banka hesaplarını başka kişilere verdiklerini, hesaplarına yüksek miktarlarda para geldiğini ve bu paraların yine başka kişilerin hesaplarına gönderildiğini, daha sonra hesaplarını kapattıklarını ve kendilerini tehdit eden kişiler olduğunu beyan ettikleri belirtildi.

Yapılan incelemede Cemal Eren Aşık'ın hesaplarına 696 işlemde toplam 2 milyon 132 bin 295 lira, Melih Sezenler'in hesaplarına ise 665 işlemde toplam 2 milyon 41 bin 100 lira gönderildiği tespit edildi. Bu paraların daha sonra başka hesaplara aktarıldığı belirlendi.

Şüpheli Listesi
Doğum
İkamet
Meslek
1. Yahya TUZLUPINAR
Üsküdar 2001 doğumlu
Balıkesir
işsiz
2. SSÇ Hasan ONUK
Konak 2009 doğumlu
Soma/Manisa
işsiz
3. Soner İRİÇ
Korgan 2003 doğumlu
Soma/Manisa
işsiz
4. Emirhan SAYGI
Balıkesir 2006 doğumlu
Altıeylül/Balıkesir
işsiz
5. Kadir Aytekin YALÇINDAĞ
Alaşehir 2006 d
Soma/Manisa
işçi
6. Emirhan ERGÜN
Balıkesir 2008 doğumlu
Karesi/Balıkesir
işsiz
7. Semih TUNA
Soma 2005 doğumlu
Soma/Manisa
işsiz
8. Yakup TÖPTÜK
Soma 2002 doğumlu
Soma/Manisa
işsiz
9. Aykut FİCİL
Küçükçekmece 2004 doğumlu
Soma/Manisa
işsiz
10. Umutcan MUSLU
Soma 2008 doğumlu
Soma/Manisa
işsiz
11. Ahmet Arda TEMUR
Balıkesir 2008 doğumlu
Balıkesir
işsiz
12. Barış KÜÇÜK
Soma 2008 doğumlu
Soma/Manisa
işsiz
13. Seher Nas ÇELEBİ
Zeytinburnu 2008 d
Soma/Manisa
işsiz
14. Mert Aziz CEYLAN
Soma 2008 doğumlu
Soma/Manisa
işsiz
15. Emir CESUR
Soma 2004 doğumlu
Soma/Manisa
işçi
16. Hüseyin ONUK
Konak 2006 doğumlu
Soma/Manisa
işsiz
17. Ali Oğuz KOÇ
Soma 2008 doğumlu
Soma/Manisa
işsiz
18. Kadir Can KILIÇ
Patnos 2001 doğumlu
Pendik/İstanbu
şoför
19. Tacettin KIRMACI
Pendik 01/07/2006 d
Tuzla/İstanbul
işçi
20. Selahattin KÖKÜM
Şirvan 1989 d
Ümraniye/İstanbul
turizm
21. Efe İLDEŞ
Sultanbeyli 2008 doğumlu
Sultanbeyli/İstanbul
işsiz
22. Ersin GÜNEŞ
Kızıltepe 2004 doğumlu
Kızıltepe/Mardin
işsiz
23. Şemsettin ÇETİK
Kızıltepe 2006 d
Pendik/İstanbul
garson
24. Emrah ATAY
Hakkâri 1987 doğumlu
Pendik/İstanbul
garson
25. Halil AKDEMİR
Sındırgı 2008 doğumlu
Karesi/Balıkesir
işsiz
26. SSÇ Batuhan DURMAZ
Manisa 2009 d
Derince/Kocaeli
işsiz
27. Yunus Emre TUZLUPINAR
Üsküdar 2004 d
Balıkesir
işçi
28. Eren DOLUNAY
Sütlüce 2008 doğumlu
Altıeylül/Balıkesir
işsiz
29. Murat BELLER
Soma 2007 doğumlu
Soma/Manisa
işsiz
30. Kadir ÇETİN
Balıkesir 2007 doğumlu
Altıeylül/Balıkesir
işsiz
31. Murat AKÇAKAYA
Balıkesir 1991 doğumlu
Soma/Manisa
şoför
32. Berat BALCI
Sultanbeyli 2007 doğumlu
İstanbul
işsiz
33. Mert ADIGÜL
Balıkesir 2005 d
Karesi/Balıkesir
otomotiv
34. Mustafa ÇİÇEK
Kızıltepe 2006 doğumlu
Kızıltepe/Mardin
işsiz
35. Melih FISTIK
Soma 2001 doğumlu
Soma/Manisa'da
laborant
36. Afzal HUSSAIN
Pakistan 1966 doğumlu
Esenyurt/İstanbul
işsiz
37. Yusuf ÖZDEMİR
Mardin 2003 doğumlu
İstanbul
garson
38. Emrah KARAKUŞ
Kızıltepe 1996 doğumlu
İstanbul
işçi
39. Engin KARAKUŞ
Kızıltepe 2005 doğumlu
İstanbul
garson

MASAK İNCELEMESİ 300 MİLYON LİRALIK HAREKETİ ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturma kapsamında para transferi bulunan 67 kişinin MASAK verileri incelendi. İnceleme sonucunda 39 kişi şüpheli olarak belirlendi.

Şüphelilerin banka hesapları arasındaki para hareketlerinin yaklaşık 300 milyon liraya ulaştığı tespit edildi. Paraların farklı hesaplarda toplandıktan sonra Coin TR, OKX ve OKX GLOBAL gibi kripto varlık platformlarına aktarıldığı belirlendi.

Müştekilerin hesaplarına para gönderen 14 kişinin de ifadeleri alındı. Bu kişilerin, internet üzerinden oyun oynamak veya alışveriş yapmak amacıyla para gönderdiklerini, ancak daha sonra işlem yaptıkları internet sitelerinin sahte olduğunu anladıklarını söyleyerek şikayetçi oldukları öğrenildi.

Soma’da çıkar amaçlı suç örgütüne operasyon: 300 milyon TL’lik para trafiği ortaya çıktı, 38 şüpheli gözaltında-3

İLETİŞİM TESPİTİYLE ÖRGÜTÜN YAPISI ORTAYA ÇIKARILDI

Soruşturma kapsamında 9 şüphelinin kullandığı GSM hatları hakkında iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması tedbiri uygulandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, Yahya Tuzlupınar'ın liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün, sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.

Soruşturma dosyasına göre örgüt üyeleri, faaliyetlerinde bazı kişilerin banka hesaplarını kullandı. Hesaplarını kapatan veya hesaplarını kullandırmak istemeyen kişilerin ise zorla alıkonulduğu, darbedildiği ve tehdit edildiği, ayrıca yağma suçunun işlendiği tespit edildi.

Soma’da çıkar amaçlı suç örgütüne operasyon: 300 milyon TL’lik para trafiği ortaya çıktı, 38 şüpheli gözaltında-4

ŞAFAK OPERASYONUYLA 38 KİŞİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında aralarında 2 suça sürüklenen çocuğun da bulunduğu toplam 39 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 18 Ağustos 2026 saat 05.30'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Aramalarda 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 5 adet 9,19 mm fişek, 5 adet kartuş, suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira, 1 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 1 bilgisayar kasası ve çok sayıda cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Üye Olma", "Nitelikli Dolandırıcılık", "Yağma", "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma", "Kasten Yaralama" ve "Tehdit" suçlarından 21 Ağustos 2026'da Soma Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edileceği belirtildi.

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Soma’da çıkar amaçlı suç örgütüne operasyon: 300 milyon TL’lik para trafiği ortaya çıktı, 38 şüpheli gözaltında-6 Soma’da çıkar amaçlı suç örgütüne operasyon: 300 milyon TL’lik para trafiği ortaya çıktı, 38 şüpheli gözaltında-7 Soma’da çıkar amaçlı suç örgütüne operasyon: 300 milyon TL’lik para trafiği ortaya çıktı, 38 şüpheli gözaltında-8

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