Soruşturma kapsamında 29 kadın mağdur ile fuhuş amacıyla söz konusu adreslere geldiği değerlendirilen 47 bilgi sahibi belirlendi. Çalışmalar sonucunda 21 şüpheli tespit edildi.

Başsavcılık koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, fuhşa aracılık etme ve yer temin etmeye ilişkin 50 ayrı eylem tespit edildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Etimesgut ilçesi Eryaman bölgesinde günübirlik kiralanan evlerde fuhşa aracılık edildiği ve yer temin edildiği yönündeki tespitler üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 21 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verilirken, düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu'nun 227'nci maddesinde düzenlenen "fuhuş" suçu kapsamında çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi.

Mağdur, bilgi sahibi ve şüphelilerin ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözaltındaki şüphelilerin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi bekleniyor.

18 Ağustos 2026'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

SORUŞTURMADA 21 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan şüpheliler ise şu şekilde:

Fırat Rezidans: Harun Pala, Azer Çaydaşi, Mehmet Ali Ayten, Serkan Acar, Mustafa Ünal, Yusuf Öztürk, Hakim Acar, Muzaffer Karaoğlan ve Sefayi Yılmaz.

Eryaman Yuvam Emlak: Rafet Dubaz, Leman Dal, Furkan Akbaba ve Okyay Özçep.

Hasan Hüseyin Tarhan Günübirlik: Hasan Hüseyin Tarhan, Enes Doğan, Serhat Çelik, Fatma Erez ve Ali Silvan Karaaslan.

Has Tarhan: Oğuzhan Çalışıcı, İrem Bağışık ve Merve Bolat.

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