







Bayraktaroğlu, son olarak Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

İSRAİL SURİYE'DEKİ ASKERİ ÜSSÜ VURDU

Görüşmelerde hangi bölgesel gelişmelerin konuşulduğu açıklanmadı. Ancak temaslar, İsrail'in 18 Ağustos'ta Suriye'nin İdlib vilayetindeki Ebu Duhur askeri hava üssüne düzenlediği saldırının ardından gerçekleşti. Saldırının pistte hasara yol açtığı ancak can kaybına neden olmadığı bildirildi.