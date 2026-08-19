İsrail'in Suriye saldırısı sonrası Ankara'da kritik trafik: Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Suudi Arabistan, ABD ve Katarlı mevkidaşı ile görüştü
İsrail'in Suriye'deki Ebu Duhur askeri hava üssüne yönelik saldırısının ardından Ankara'da dikkat çeken bir telefon trafiği yaşandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan, ABD ve Katarlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü. Her iki görüşmede de "bölgesel konular" ele alındı.
İsrail'in Suriye'ye yönelik son saldırısının ardından Ankara'da askeri diplomasi trafiği hızlandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD, Suudi Arabistan ve Katarlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
İLK TEMAS SUUDİ ARABİSTAN'LA
Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile telefonda görüştü
Genelkurmay Başkanlığının bu görüşmeye ilişkin bilgilendirmesinde de iki komutanın "ikili ilişkiler ve bölgesel konuları" ele aldığı belirtildi.
ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE DE GÖRÜŞTÜ
Bayraktaroğlu'nun bir diğer telefon görüşmesi ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile gerçekleşti..
Görüşmeye ilişkin ayrıntılı bir gündem paylaşılmadı. İki Genelkurmay Başkanının "ikili ilişkiler ve bölgesel konuları" ele aldığı bildirildi.
Bayraktaroğlu, son olarak Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
İSRAİL SURİYE'DEKİ ASKERİ ÜSSÜ VURDU
Görüşmelerde hangi bölgesel gelişmelerin konuşulduğu açıklanmadı. Ancak temaslar, İsrail'in 18 Ağustos'ta Suriye'nin İdlib vilayetindeki Ebu Duhur askeri hava üssüne düzenlediği saldırının ardından gerçekleşti. Saldırının pistte hasara yol açtığı ancak can kaybına neden olmadığı bildirildi.