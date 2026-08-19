Bursa'da alevler ormana sıçradı! Ekipler seferber oldu: 2 helikopter havadan müdahale ediyor

Yangına havadan 2 helikopter, karadan 78 personelle müdahale ediliyor.

EKİPLERİN MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Rüzgarın etkili olduğu bölgede yangının daha geniş bir alana yayılma riskine karşı çalışmalar yoğunlaştırıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi aralıksız sürüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN