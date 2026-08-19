Bursa'da alevler ormana sıçradı! Ekipler seferber oldu: 2 helikopter havadan müdahale ediyor
Bursa'nın Mudanya ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Alevlerin kontrol altına alınması için ekipler seferber olurken, yangına havadan 2 helikopter, karadan ise 8 arazöz, 3 su tankeri ve 78 personelle müdahale ediliyor.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Yangın, Mudanya ilçesine bağlı Çekirce'deki bir tarım arazisinde çıktı.
RÜZGARIN ETKİSİYLE ORMANLIK ALANA SIÇRADI
Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüdü. Tarım arazisindeki alevler çevrede bulunan ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 HELİKOPTER HAVADAN MÜDAHALE EDİYOR
Yangının büyümesini engellemek için havadan ve karadan yoğun müdahale başlatıldı. Alevlere havadan 2 helikopter müdahale ederken, karadaki çalışmalarda 8 arazöz, 3 su tankeri ve 78 personel görev alıyor.
EKİPLERİN MÜCADELESİ SÜRÜYOR
Rüzgarın etkili olduğu bölgede yangının daha geniş bir alana yayılma riskine karşı çalışmalar yoğunlaştırıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi aralıksız sürüyor.