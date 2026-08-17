Milli Dayanışma Kanunu'nu hedef alan provokasyona adalet engeli! Provokatif söylemlerde bulunan Rabia Coşkun gözaltına alındı
Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Kanun’unu hedef alarak halkı yanıltıcı açıklamalarda bulunan Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Coşkun gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen bir protesto eyleminde yapılan basın açıklaması yargıya taşındı.
16 Ağustos 2026 tarihinde, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda "Turancı Dernekler Birliği" organizasyonuyla "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunu" protesto etmek amacıyla açık bir toplantı düzenlendi.
Toplantı sırasında Turancı Dernekler Birliği Kayseri İl Başkanı Rabia Coşkun tarafından yapılan basın açıklamasındaki söylemler, yetkililerin dikkatini çekti.
TCK 217/A GEREĞİNCE SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Açıklamada yer alan ifadeler üzerine Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık tarafından Rabia Coşkun hakkında "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma (TCK m.217/A)" suçundan resen soruşturma başlatıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince 17 Ağustos 2026 tarihinde yakalanan şüpheli Coşkun gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin sürdüğü, şüphelinin 18 Ağustos 2026 (yarın) tarihinde Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edileceği öğrenildi.