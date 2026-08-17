Cumhurbaşkanlığı, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki yeni yol haritasını 2026-2030 dönemi için hazırlıyor. 18 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/9 sayılı genelgeye göre, yeni eylem planı kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla oluşturulacak.

2021-2025 STRATEJİSİNDE YENİ DÖNEM

Türkiye'nin 2021-2025 yıllarını kapsayan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin uygulama dönemi tamamlandı. Genelgede, yapay zekadaki hızlı küresel değişimin ekonomi, üretim modelleri, kamu hizmetleri ve toplumsal yapılar üzerinde yeni etkiler ortaya çıkardığına dikkat çekildi.

2026-2030 YOL HARİTASI Bu nedenle Türkiye'nin yapay zeka vizyonunun yeni fırsatlar, riskler ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi amaçlanıyor. Hazırlanacak beş yıllık plan, bu sürecin temel yol haritası olacak.

KOORDİNASYONU SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI YÜRÜTECEK

Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nın hazırlık süreci Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek.

Çalışmalara kamu kurumlarının yanı sıra özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları da katılacak. Böylece yapay zeka politikalarının farklı kesimlerin ihtiyaç ve deneyimleri dikkate alınarak hazırlanması hedefleniyor.