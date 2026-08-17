Türkiye'nin 2026-2030 yapay zeka eylem planı hazır
Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeyle, Türkiye'nin 2026-2030 yıllarını kapsayan yapay zeka anayasası netleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek plan; kamu, özel sektör ve üniversiteleri bir araya getirerek nitelikli insan kaynağından hesaplama altyapılarına kadar topyekûn bir kalkınmayı hedefliyor.
Cumhurbaşkanlığı, Türkiye'nin yapay zeka alanındaki yeni yol haritasını 2026-2030 dönemi için hazırlıyor. 18 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/9 sayılı genelgeye göre, yeni eylem planı kamu, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla oluşturulacak.
2021-2025 STRATEJİSİNDE YENİ DÖNEM
Türkiye'nin 2021-2025 yıllarını kapsayan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin uygulama dönemi tamamlandı. Genelgede, yapay zekadaki hızlı küresel değişimin ekonomi, üretim modelleri, kamu hizmetleri ve toplumsal yapılar üzerinde yeni etkiler ortaya çıkardığına dikkat çekildi.
KOORDİNASYONU SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI YÜRÜTECEK
Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nın hazırlık süreci Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek.
Çalışmalara kamu kurumlarının yanı sıra özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları da katılacak. Böylece yapay zeka politikalarının farklı kesimlerin ihtiyaç ve deneyimleri dikkate alınarak hazırlanması hedefleniyor.
İNSAN MERKEZLİ VE GÜVENİLİR YAPAY ZEKA VURGUSU
2026-2030 dönemini kapsayacak planın temel yaklaşımında insan merkezlilik öne çıkacak. Yapay zeka çalışmalarının güvenilir, etik, sorumlu ve kapsayıcı biçimde geliştirilmesi hedeflenecek.
Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri de yeni yol haritasının temel unsurları arasında yer alacak. Kurumların ve ilgili paydaşların uygulama sürecinde koordinasyon içinde hareket etmesi öngörülüyor.
İNSAN KAYNAĞI VE TEKNOLOJİK ALTYAPI GÜÇLENDİRİLECEK
Yeni eylem planında yapay zeka farkındalığının artırılması ve bu alanda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi öncelikli konular arasında bulunuyor.
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)