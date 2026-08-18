Çanakkale'deki tarihi noktada gizemli sinyal

YILDA 40 BİNDEN FAZLA GEMİ GEÇİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının açıkladığı verilere göre 2025 yılında Çanakkale Boğazı'ndan 44 bin 468 gemi geçiş yaptı.

Uluslararası deniz trafiğinin en yoğun güzergahlarından olan boğazda gemi motorları, pervaneler, farklı denizcilik sistemleri su altında çeşitli frekanslarda ses oluşturabiliyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde 2022 yılının ilk 6 ayında yürütülen araştırmada boğazın su altı ses seviyesinin 41 ile 78 desibel arasında değiştiği, ortalama seviyenin 59,8 desibel olduğu saptandı.

Kepez Limanı, Feribot İskelesi, Kilitbahir İskelesi, Eceabat Feribot İskelesi gibi noktalarda yapılan ölçümler su altı gürültüsünün yüksekliğini ortaya koysa da Morto Koyu'ndaki tekil sinyal sesinin kaynağını açıklamaya yetmiyor.

Uzmanlar, yıllardır duyulduğu öne sürülen bu esrarengiz olayın aydınlatılabilmesi için hidrofon adı verilen su altı mikrofonlarıyla detaylı spektral analizler yapılması gerektiğini belirtiyor.

HİDROFON ÖLÇÜMÜ ŞART

Su altında kullanılan bazı akustik cihazların belirli aralıklarla kısa sinyaller üretebildiği, bu sistemlerin deniz altındaki araçların veya dalgıçların izlenmesi amacıyla kullanılabildiği biliniyor.

Videodaki sesin yapısı elektronik sinyali çağrıştırsa da yalnızca telefon mikrofonuyla yapılan kayda bakılarak kesin sonuca varılamayacağı ifade edildi.

Telefon mikrofonlarının kıyıdaki elektrikli cihazları, metal yapıların titreşimlerini kaydedebileceği, bu nedenle sesin suyun altından geldiğinin doğrulanması için hidrofon ölçümlerine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

TARİHİ BÖLGEDE DERİN SORU

Çanakkale Savaşları açısından tarihi öneme sahip Morto Koyu, boğazın Ege Denizi'ne açılan bölümüne yakın konumuyla stratejik nokta olma özelliği taşıyor.

Bölgede geçmiş dönemlerden kalan su altı yapıları, savaş kalıntıları bulunmasına rağmen videodaki sesi tarihi yapıyla ilişkilendiren herhangi bilimsel bulguya rastlanmadı.

Kesin cevap için su altı akustiği uzmanlarının bölgede teknik ölçüm ve analiz yapması bekleniyor.