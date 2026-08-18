"İnternetiniz kesilecek" yalanıyla 801 kişiyi dolandırdılar: 116 milyon liralık vurgunda 53 tutuklama

Gönderilen modemlerin büyük bölümünün mevcut internet altyapısıyla uyumlu olmadığı, vatandaşlara vadedilen internet faturası indirimlerinin de uygulanmadığı tespit edildi.

HESAPLARA VE TAŞINMAZLARA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında çok sayıda şüphelinin ve 13 şirketin banka ve kripto varlık hesaplarına el konuldu. Ayrıca dolandırıcılıktan elde edilen gelirle satın alındığı değerlendirilen 5 otomobil, 1 daire, 1 dubleks villa ve 1 arsaya da el konuldu.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 82 şüpheliden 53'ü tutuklanırken, 29'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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