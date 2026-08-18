"İnternetiniz kesilecek" yalanıyla 801 kişiyi dolandırdılar: 116 milyon liralık vurgunda 53 tutuklama
Eskişehir merkezli 19 ilde, kendilerini kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtarak vatandaşları “internet altyapısı değişikliği” ve “modem zorunluluğu” bahanesiyle dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik soruşturmada yeni gelişme yaşandı. 801 mağdurdan yaklaşık 116 milyon lira toplandığı belirlenen soruşturmada adliyeye sevk edilen 82 şüpheliden 53’ü tutuklandı, 29’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Eskişehir merkezli 19 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 82 şüpheliden 53'ü tutuklandı.
Şüphelilerin kendilerini kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıttıkları, "internet altyapısı değişikliği" bahanesiyle ülke genelinde 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandırdıkları iddia edildi.
53 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 82 şüpheliden 53'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Diğer 29 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"İNTERNETİNİZ KESİLECEK" DİYEREK İKNA ETTİLER
Yürütülen çalışmalarda şüphelilerin vatandaşlara ülke genelinde internet altyapısının değişeceğini, mevcut modemlerin kullanılamayacağını ve internet hizmetlerinin kısa süre içerisinde kesileceğini söyledikleri tespit edildi.
Şüphelilerin zorunlu altyapı geçişi yapılacağını ileri sürdükleri, yeni modem satın alınması halinde ise internet faturalarında indirim uygulanacağını söyledikleri belirlendi.
Modem değişikliği yapılmaması durumunda internet faturalarının artacağını da öne süren şüphelilerin bu yöntemle vatandaşları modem satın almaya yönlendirdikleri tespit edildi.
801 MAĞDUR
Polisin yaptığı çalışmada şüphelilerin söz konusu yöntemle ülke genelinde 801 mağdura modem sattıkları belirlendi.
Gönderilen modemlerin büyük bölümünün mevcut internet altyapısıyla uyumlu olmadığı, vatandaşlara vadedilen internet faturası indirimlerinin de uygulanmadığı tespit edildi.
Mağdurların şüphelilere ait hesaplara yaklaşık 116 milyon lira gönderdiği belirlendi.
19 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Tespitlerin ardından Eskişehir merkezli İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Muğla, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Erzurum, Kars, Ankara, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Afyonkarahisar ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, aralarında dolandırıcılık faaliyetlerinin organize edildiği değerlendirilen şirketlerin yöneticilerinin de bulunduğu 90 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 82 şüpheli adliyeye sevk edildi.
HESAPLARA VE TAŞINMAZLARA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında çok sayıda şüphelinin ve 13 şirketin banka ve kripto varlık hesaplarına el konuldu. Ayrıca dolandırıcılıktan elde edilen gelirle satın alındığı değerlendirilen 5 otomobil, 1 daire, 1 dubleks villa ve 1 arsaya da el konuldu.
Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 82 şüpheliden 53'ü tutuklanırken, 29'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.