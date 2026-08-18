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Ticaret Bakanlığından firmalara ilk 7 ayda 1,8 milyar ceza

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk yedi ayını kapsayan piyasa denetim bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. İç piyasadaki istikrarı korumak amacıyla yürütülen çalışmalarda 282 bin 153 firma ve 34 milyonu aşkın ürün mercek altına alındı. Fahiş fiyat, stokçuluk, haksız ticari uygulamalar ve tüketici sözleşmelerine aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 1 milyar 874 milyon TL idari para cezası kesildi. Otomotivden emlaka kadar birçok sektörde denetimlerin hız kesmeden süreceği vurgulandı.

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Ticaret Bakanlığından firmalara ilk 7 ayda 1,8 milyar ceza

Vatandaşın cebini hedef alan fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalara karşı devletin ilgili kurumları ağır yaptırımlar uygulamayı sürdürüyor. Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk 7 ayını kapsayan piyasa denetim bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk yedi ayında iç piyasayı düzenlemek ve tüketici haklarını korumak amacıyla devasa bir denetim mekanizması işletti. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk yedi ayında iç piyasayı düzenlemek ve tüketici haklarını korumak amacıyla devasa bir denetim mekanizması işletti. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

FAHİŞ FİYAT VE STOKÇULUĞA MİLYARLIK FATURA

Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşılan 2026 yılı temmuz ayı piyasa denetim bilançosu, sahadaki sıkı takibin boyutlarını gözler önüne serdi. Yılın ilk 7 ayında 282 bin 153 firma ile 34 milyon 278 bin 291 ürün denetimden geçti.

Kurallara uymayan ve piyasa işleyişini bozan işletmelere toplam 1 milyar 874 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Otomotiv, emlak, kuyum ve tüketici sözleşmeleri gibi geniş bir yelpazede gerçekleştirilen denetimlerde fırsatçılara geçit verilmedi.

İç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek fiillere karşı hassasiyetle hareket ettiklerini belirten Ticaret Bakanlığı, "Vatandaşlarımızın ekonomik refahını bozacak, tüketicilerimizin arz ve talep dengesinde olumsuz etki yaratması muhtemel her türlü fiile karşı iç ticaret denetim birimlerimiz tarafından yürütülen denetimlerimiz hız kesmeden devam etmektedir." açıklamasını yaptı.

Toplam 282 bin 153 firma ve 34 milyon 278 bin 291 ürün incelenirken, kural tanımaz işletmelere 1 milyar 874 milyon TL ceza kesildi. Toplam 282 bin 153 firma ve 34 milyon 278 bin 291 ürün incelenirken, kural tanımaz işletmelere 1 milyar 874 milyon TL ceza kesildi.

OTOMOTİV VE EMLAK SEKTÖRÜ YAKIN TAKİPTE

İç Ticaret Genel Müdürlüğü ekiplerinin haksız ticari uygulamalar, stokçuluk ve fahiş fiyat kapsamındaki çalışmalarına dikkat çeken Bakanlık, 2026 yılında 48 bin 735 gerçek ve tüzel kişinin denetlendiğini bildirdi.

Aykırı fiillerde bulunan 4 bin 686 kişiye toplam 633 milyon 400 bin TL idari para cezası kesildiği aktarıldı.

Bakanlık sektörel bazdaki ceza dağılımını da detaylandırdı.

Fahiş fiyatlara ilişkin yaklaşık 400 milyon TL, otomotiv sektörüne ilişkin 135 milyon TL, emlak sektörüne 34 milyon 400 bin TL, kuyum sektörüne 11 milyon 300 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolara yönelik denetimlerde kesilen ceza miktarının 51 milyon TL olduğu kaydedildi.

İç Ticaret Genel Müdürlüğü fahiş fiyat, stokçuluk, otomotiv ve emlak sektörlerindeki usulsüzlüklere odaklanarak 633 milyon 400 bin TL ceza uyguladı. İç Ticaret Genel Müdürlüğü fahiş fiyat, stokçuluk, otomotiv ve emlak sektörlerindeki usulsüzlüklere odaklanarak 633 milyon 400 bin TL ceza uyguladı.

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ İHLALLERE AĞIR YAPTIRIM

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetlerin sonuçları paylaşıldı.

Günlük hayatta sıkça karşılaşılan sözleşmeler, reklamlar ve ürün güvenliği konularında 31 bin 446 firmanın incelendiği öğrenildi.

Kuralları ihlal eden 1 bin 206 firmaya yaklaşık 613 milyon 500 bin TL ceza uygulandığı duyuruldu.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, abonelik ve mesafeli satış sözleşmeleri başta olmak üzere haksız ticari uygulamalara karşı 613 milyon 500 bin TL yaptırım kararı aldı. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, abonelik ve mesafeli satış sözleşmeleri başta olmak üzere haksız ticari uygulamalara karşı 613 milyon 500 bin TL yaptırım kararı aldı.

Ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklardan dolayı 418 milyon 300 bin TL idari para cezası uygulandı.

Reklam ve haksız ticari uygulama denetimlerinde 185 milyon 800 bin TL, ürün güvenliği denetimlerinde 9 milyon 400 bin TL ceza kesildiği ortaya çıktı.

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