Ticaret Bakanlığından firmalara ilk 7 ayda 1,8 milyar ceza

OTOMOTİV VE EMLAK SEKTÖRÜ YAKIN TAKİPTE

İç Ticaret Genel Müdürlüğü ekiplerinin haksız ticari uygulamalar, stokçuluk ve fahiş fiyat kapsamındaki çalışmalarına dikkat çeken Bakanlık, 2026 yılında 48 bin 735 gerçek ve tüzel kişinin denetlendiğini bildirdi.

Aykırı fiillerde bulunan 4 bin 686 kişiye toplam 633 milyon 400 bin TL idari para cezası kesildiği aktarıldı.

Bakanlık sektörel bazdaki ceza dağılımını da detaylandırdı.

Fahiş fiyatlara ilişkin yaklaşık 400 milyon TL, otomotiv sektörüne ilişkin 135 milyon TL, emlak sektörüne 34 milyon 400 bin TL, kuyum sektörüne 11 milyon 300 bin TL idari para cezası uygulandı.

Ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolara yönelik denetimlerde kesilen ceza miktarının 51 milyon TL olduğu kaydedildi.

İç Ticaret Genel Müdürlüğü fahiş fiyat, stokçuluk, otomotiv ve emlak sektörlerindeki usulsüzlüklere odaklanarak 633 milyon 400 bin TL ceza uyguladı.