Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada, yapılanmanın üst yönetimi tarafından kullanılan "Glooper" isimli kapalı haberleşme ve veri sistemi deşifre edildi. Soruşturma kapsamında yapılan dijital incelemelerde sisteme ilişkin önemli ayrıntılara ulaşıldı.

Alihan Kuriş tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

HİNDİSTAN'DA ÖZEL OLARAK GELİŞTİRİLDİ

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre Glooper, piyasada bulunan hazır bir uygulama değil. Sistem, Alihan Kuriş'in talimatıyla Hindistan'da özel olarak geliştirildi. Uygulamanın, yapılanmanın iletişim ve veri işleme ihtiyaçlarına göre tasarlandığı belirlendi. Sistemin standart kullanıcıların erişimine açılmaması ve uygulama mağazalarında yer almaması sayesinde kullanıcı kitlesinin kontrol altında tutulduğu tespit edildi. Glooper'ın dışarıdan erişime kapalı yapısının, yalnızca yapılanma tarafından belirlenen kişilerin sisteme dahil edilmesini sağladığı belirlendi.

SİSTEME GİRİŞTE ÜÇ KADEMELİ GÜVENLİK

Glooper'ın en dikkat çeken özelliklerinden biri ise sisteme girişte kullanılan üç kademeli doğrulama sistemi oldu. Yapılan incelemelerde sisteme erişimin; Şifre, Biyometrik veri, Harici onay olmak üzere üç ayrı aşamadan oluştuğu belirlendi. Buna göre kullanıcının yalnızca şifresini bilmesi veya kullandığı telefonun başka bir kişinin eline geçmesi sisteme giriş için yeterli olmadı. Kullanıcının ayrıca biyometrik verisiyle doğrulanması ve üçüncü aşamadaki harici onayın tamamlanması gerektiği belirlendi. Bu yöntemle Glooper'a erişimin yalnızca önceden yetkilendirilmiş kişilerle sınırlandırıldığı tespit edildi.

3 BİN 300 KİŞİLİK YÖNETİM AĞI

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de Glooper'ın kullanıcı sayısı oldu. Elde edilen bilgilere göre sistem, yapılanmanın yaklaşık 3 bin 300 kişilik yönetim kadrosunun kullanımına sunuldu. Böylece Glooper, örgütün tamamına açık bir iletişim uygulaması yerine, özellikle yönetim kademelerinin kullandığı kapalı bir dijital ağ olarak yapılandırıldı. Kullanıcıların sisteme doğrudan kayıt olamadığı, erişimin yetkilendirme üzerinden sağlandığı belirlendi. Bu yapı sayesinde sistemde kimlerin bulunduğunun yapılanma tarafından kontrol edildiği tespit edildi.