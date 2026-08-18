"Halk sağlığını bozma!" Yeni Partili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt otel lobisinde yakalandı!

Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt'un sahibi olduğu Red GYM isimli spor merkezi büyük bir skandalla gündeme geldi.

Cemal Enginyurt ve Özgür Özel

KAYIT DIŞI PROTEİN TOZU SATIŞI

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgi ve ihbarlara göre, Ankara'da faaliyet gösteren "Red GYM" isimli spor merkezi üzerinden protein tozu, performans artırıcı ürünler ile çeşitli yasaklı maddelerin ilgili kamu kurumlarının kayıt ve denetim sistemleri dışında, kayıt dışı şekilde satışının yapıldığına ilişkin iddialar yer aldı.

Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un, oğlu Alptürk Enginyurt'un sahibi olduğu Red GYM hakkında yaptığı paylaşımı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)

VEKİLİN OĞLUNDAN SATIŞ VE DAĞITIM ORGANİZASYONU

Bu kapsamda, Alptürk Enginyurt'un söz konusu ürünlerin satış ve dağıtım organizasyonunda aktif rol aldığı, Mehmet Sedat Erge'nin ise İstanbul-Ankara arasındaki sevkiyatlar ile para transferlerinin organizasyonunda görev aldığı yönündeki bilgiler soruşturma dosyasına yansıdı.

OTEL LOBİSİNDE YAKALANDI, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/60611 soruşturma sayılı dosyası kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 18 Ağustos 2026 tarihinde Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt'un yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Şüpheli Alptürk Enginyurt, aynı gün saat 20.00 sıralarında İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Suadiye Otel'in lobisinde babası Cemal Enginyurt ile birlikte bulunduğu sırada yakalandı. Şüpheli hakkında doktor raporunun alınmasının ardından, gerekli adli işlemlerin yürütülmesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevki sağlandı.

Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt gözaltına alındı

MAKAM ARACI SEVKİYATTA KULLANILDI İDDİASI

Dosyaya intikal eden ihbarlarda ayrıca, Cemal Enginyurt adına TBMM kayıtlarında bulunan ve koruma tahsisli olduğu belirtilen araçların bazı sevkiyatlarda kullanıldığı ileri sürüldü. Söz konusu iddiaların doğruluğunun ve sevkiyatların kapsamının tespitine yönelik incelemeler sürdürülüyor.

MASAK RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN AYRINTILAR: MİLYONLAR HAVADA UÇUŞTU

MASAK tarafından hazırlanan Mali Analiz Raporunda, Alptürk Enginyurt'un hesaplarındaki para hareketlerinin 2025 yılında önceki yıllara kıyasla belirgin şekilde arttığı tespit edildi. Rapora göre, Alptürk Enginyurt'un hesaplarındaki toplam para giriş-çıkışı; 2021-2024 yılları arasında yaklaşık 15 milyon TL, yalnızca 2025 yılında ise yaklaşık 25 milyon TL olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK TUTARLI PARA TRANSFERİ BABA ENGİNYURT'A

MASAK incelemesinde Alptürk Enginyurt'un en yüksek tutarlı para transferlerinin; Cemal Enginyurt ile 18 milyon 966 bin 960 TL, Astürk Akaryakıt ile 2 milyon 545 bin 414 TL, Muhammed Kürşat Şahin ile 2 milyon 21 bin 100 TL olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında dosyaya yansıyan ihbar ve iddiaların doğruluğunun, şüpheliler arasındaki para ve mal hareketlerinin kaynağının, kayıt dışı olduğu değerlendirilen satış ve sevkiyatların kapsamının ve elde edilen gelirlerin aklanıp aklanmadığının tespitine yönelik adli ve mali incelemeler devam ediyor.

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