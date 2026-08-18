Şirket yöneticisi olarak belirlenen 47 şüpheli ise çağrı yoluyla ifadeye çağrıldı.

Bu illerde toplam 26 adreste 25 şirkete yönelik arama ve evraka el koyma işlemleri yapıldı.

NİŞASTA BAZLI ŞEKER İÇİN KOTA VE SATIŞ SINIRLAMASI TESPİTİ

Soruşturmanın temelinde Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığının denetimleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının incelemeleri bulunuyor.

Bakan Gürlek'in aktardığı tespitlere göre nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların, Şeker Kanunu ile belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ettiği belirlendi.

Bu kapsamda iç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki bazı ürünlerin piyasaya sürüldüğü tespit edildiği açıklandı.

ÜRÜNLERİN GERÇEK NİTELİĞİ FATURADA GİZLENDİ İDDİASI

İncelemelerde dikkat çeken bir başka tespit ise ürünlerin faturalandırılmasına ilişkin oldu.

Gürlek, bazı ürünlerin gerçek mahiyetinin "maltodekstrin", "glukoz", "nişasta", "fruktoz" ve benzeri isimlerle faturalandırılarak gizlendiğinin belirlendiğini açıkladı.

Faturada gösterilen ürün ile fiilen teslim edilen ürünün cinsi arasında farklılıklar bulunduğunun da tespit edildiğini belirtti.