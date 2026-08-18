İstanbul merkezli 8 ilde "Şeker Soruşturması"! 25 şirkete operasyon, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Şeker Soruşturması" kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde 25 şirkete ait 26 adreste arama ve evraka el koyma işlemleri gerçekleştirildiğini açıkladı. Şirket yöneticisi olarak belirlenen 47 şüpheli ise ifadeye çağrıldı. Soruşturmanın nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretindeki kota ve satış sınırlamalarının ihlal edildiğine ilişkin tespitler üzerine başlatıldığı bildirildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, nişasta bazlı şeker üretimi ve ticaretine yönelik yürütülen "Şeker Soruşturması" kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı adli işlemler gerçekleştirildiğini açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesindeki soruşturma kapsamında 25 şirkete ait 26 adreste arama ve evraka el koyma işlemleri yapıldı.
Şirket yöneticisi olarak belirlenen 47 şüpheli ise çağrı yoluyla ifadeye çağrıldı.
8 İLDE 25 ŞİRKETE YÖNELİK İŞLEM
Bakan Gürlek'in açıklamasına göre operasyonlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.
Adli işlemlerin gerçekleştirildiği 8 il şöyle:
İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana.
Bu illerde toplam 26 adreste 25 şirkete yönelik arama ve evraka el koyma işlemleri yapıldı.
NİŞASTA BAZLI ŞEKER İÇİN KOTA VE SATIŞ SINIRLAMASI TESPİTİ
Soruşturmanın temelinde Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığının denetimleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının incelemeleri bulunuyor.
Bakan Gürlek'in aktardığı tespitlere göre nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların, Şeker Kanunu ile belirlenen kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ettiği belirlendi.
Bu kapsamda iç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki bazı ürünlerin piyasaya sürüldüğü tespit edildiği açıklandı.
ÜRÜNLERİN GERÇEK NİTELİĞİ FATURADA GİZLENDİ İDDİASI
İncelemelerde dikkat çeken bir başka tespit ise ürünlerin faturalandırılmasına ilişkin oldu.
Gürlek, bazı ürünlerin gerçek mahiyetinin "maltodekstrin", "glukoz", "nişasta", "fruktoz" ve benzeri isimlerle faturalandırılarak gizlendiğinin belirlendiğini açıkladı.
Faturada gösterilen ürün ile fiilen teslim edilen ürünün cinsi arasında farklılıklar bulunduğunun da tespit edildiğini belirtti.
"ŞEKER SORUŞTURMASI" ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR
Söz konusu tespitlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde "Şeker Soruşturması" başlatıldı.
Bakan Gürlek'in açıklamasına göre soruşturma;
Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti, Vergi Usul Kanunu kapsamında vergi kaçakçılığı ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma, özel belgede sahtecilik ve fiyatları etkileme suçları yönünden sürdürülüyor.
47 ŞÜPHELİ İFADEYE ÇAĞRILDI
Soruşturma kapsamında şirket yöneticisi olarak belirlenen 47 şüpheli çağrı yoluyla ifadeye çağrıldı.
Bu aşamada Bakan Gürlek'in açıklamasında şüphelilerin gözaltına alındığı yönünde bir bilgi yer almadı.
GÜRLEK: HUKUK ÖNÜNDE HESABINI VERECEKTİR
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonda görev alan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.
Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının çalışmalarına da dikkat çeken Gürlek, kurumlar arasındaki koordinasyonun çok boyutlu suçlarla mücadelede önem taşıdığını belirtti.
Gürlek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Halk sağlığını tehlikeye atan, vatandaşlarımızı yanıltan, devletimizi vergi kaybına uğratan ve hukuka aykırı kazanç elde etmeye çalışan kim olursa olsun, hukuk önünde hesabını verecektir."