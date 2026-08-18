İstanbul’a yeni metro hattı geliyor! CHP'li İBB'nin yapamadığı projeyi Bakanlık devraldı: Ümraniye, Kavacık ve Beykoz birbirine bağlanıyor

İstanbul'da milyonlarca kişinin kullanacağı yeni metro hattında kritik bir adım atıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı Ümraniye-Kavacık-Beykoz Metro Hattı'nın planlama, ihale ve yapım süreçleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Böylece daha önce İBB tarafından projelendirilen bir raylı sistem hattının yapımı Bakanlık tarafından üstlenilmiş oldu.





KARAR RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmî Gazete'de yayımlanan 11628 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metrolar ve bunlarla ilgili tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilmesine ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi.

Kararla birlikte Ümraniye-Kavacık-Beykoz Arası Raylı Sistem Hattı da Bakanlığın üstleneceği projeler arasına eklendi. Projenin planlama, ihale ve yapım süreçleri Bakanlık tarafından yürütülecek, tamamlanmasının ardından ise ilgili kuruma devredilecek.