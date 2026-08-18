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İstanbul’a yeni metro hattı geliyor! CHP'li İBB'nin yapamadığı projeyi Bakanlık devraldı: Ümraniye, Kavacık ve Beykoz birbirine bağlanıyor

İstanbul’un ulaşım altyapısının yükünü İBB yerine bir kez daha Ulaştırma Bakanlığı sırtlanıyor. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin projelendirdiği Ümraniye-Kavacık-Beykoz Arası Raylı Sistem Hattının yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlenecek. Yaklaşık 16,5 kilometre uzunluğunda ve 16 istasyondan oluşacak hat, Ümraniye, Kavacık ve Beykoz'u raylı sistemle birbirine bağlayacak.

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İstanbul’a yeni metro hattı geliyor! CHP'li İBB'nin yapamadığı projeyi Bakanlık devraldı: Ümraniye, Kavacık ve Beykoz birbirine bağlanıyor

İstanbul'da milyonlarca kişinin kullanacağı yeni metro hattında kritik bir adım atıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı Ümraniye-Kavacık-Beykoz Metro Hattı'nın planlama, ihale ve yapım süreçleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Böylece daha önce İBB tarafından projelendirilen bir raylı sistem hattının yapımı Bakanlık tarafından üstlenilmiş oldu.


İstanbul’a yeni metro hattı geliyor! CHP'li İBB'nin yapamadığı projeyi Bakanlık devraldı: Ümraniye, Kavacık ve Beykoz birbirine bağlanıyor-1

KARAR RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmî Gazete'de yayımlanan 11628 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metrolar ve bunlarla ilgili tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilmesine ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi.

Kararla birlikte Ümraniye-Kavacık-Beykoz Arası Raylı Sistem Hattı da Bakanlığın üstleneceği projeler arasına eklendi. Projenin planlama, ihale ve yapım süreçleri Bakanlık tarafından yürütülecek, tamamlanmasının ardından ise ilgili kuruma devredilecek.

İstanbul’a yeni metro hattı geliyor! CHP'li İBB'nin yapamadığı projeyi Bakanlık devraldı: Ümraniye, Kavacık ve Beykoz birbirine bağlanıyor-2

İBB BECEREMEDİ BAKANLIK ÜSTLENDİ

Yaklaşık 16,5 kilometre uzunluğunda ve 16 istasyondan oluşacak şekilde planlanan Ümraniye-Kavacık-Beykoz Metro Hattı, ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesinin raylı sistem planlamasında yer aldı. Son Cumhurbaşkanı Kararı ile hattın inşaat ve tamamlanma süreçleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sorumluluğuna verildi.

Böylece daha önce İBB tarafından projelendirilen hattın yapım süreci Bakanlık tarafından yürütülecek.

DAHA ÖNCE DE BENZER PROJELERİ ÜSTLENMİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı daha önce de İstanbul Büyükşehir Belediyesinin planlama sürecinde yer alan bazı raylı sistem projelerini üstlenmişti.

Bunların başında Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı (M14) Metro Hattı geliyor. Yapımı Bakanlık tarafından sürdürülen hattın, Ümraniye-Kavacık-Beykoz Metro Hattı ile Bosna Bulvarı İstasyonu'nda entegre çalışması planlanıyor.

Ayrıca M14 hattının devamı niteliğindeki Kazım Karabekir-Topağacı (Ümraniye Spor Köyü uzatması) etabının yapım süreci de Bakanlık tarafından yürütülüyor.

İstanbul’a yeni metro hattı geliyor! CHP'li İBB'nin yapamadığı projeyi Bakanlık devraldı: Ümraniye, Kavacık ve Beykoz birbirine bağlanıyor-3

3 İLÇEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

Yeni metro hattının hayata geçirilmesiyle İstanbul'un raylı sistem ağının genişletilmesi ve kent içi ulaşım alternatiflerinin artırılması planlanıyor.

Boğaza paralel şekilde uzanması planlanan hattın yaklaşık 17 kilometre uzunluğunda olması öngörülüyor.

İstanbul’a yeni metro hattı geliyor! CHP'li İBB'nin yapamadığı projeyi Bakanlık devraldı: Ümraniye, Kavacık ve Beykoz birbirine bağlanıyor-4

Proje, Ümraniye'den başlayarak Kavacık üzerinden Beykoz'a ulaşacak. Böylece karayolu trafiğinin yoğun olduğu Ümraniye ile Kavacık-Beykoz aksı arasında yeni bir toplu taşıma bağlantısı oluşturulacak.

İstanbul’a yeni metro hattı geliyor! CHP'li İBB'nin yapamadığı projeyi Bakanlık devraldı: Ümraniye, Kavacık ve Beykoz birbirine bağlanıyor-5

İŞTE PLANLANAN İSTASYONLAR

Ümraniye-Kavacık-Beykoz hattı kapsamında planlanan istasyonlar şöyle:

İŞTE PLANLANAN İSTASYONLAR
Ümraniye-Kavacık-Beykoz hattı kapsamında planlanan istasyonlar şöyle:
SIRA
PLANLANAN İSTASYON
1
Ümraniye
2
Yavuztürk Sapağı
3
Bosna Bulvarı
4
Zübeyde Hanım Caddesi
5
Bahçelievler Mahallesi
6
Çiftlik Yolu
7
Küçüksu
8
Kavacık Sapağı
9
Kavacık
10
Saraçlar
11
Beykoz Devlet Hastanesi
12
Beykoz Adliye
13
Beykoz İskele
14
Ortaçeşme
15
Türk Alman Üniversitesi (şube hattı)

M5 VE M14 İLE ENTEGRE OLACAK

Yeni hattın İstanbul'daki mevcut ve yapımı devam eden diğer raylı sistemlerle de entegre çalışması planlanıyor.

Hat, Bosna Bulvarı istasyonunda yapımı devam eden M14 Altunizade-Çamlıca-Ümraniye Spor Köyü hattıyla kesişecek.

Ümraniye'de ise M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'na doğrudan aktarma imkanı sağlanacak.

Böylece hattın tamamlanmasıyla Ümraniye, Kavacık ve Beykoz arasında raylı sistem bağlantısı kurulmasının yanı sıra yolcuların diğer metro hatlarına geçiş yapabilmesi de mümkün olacak.

İstanbul’a yeni metro hattı geliyor! CHP'li İBB'nin yapamadığı projeyi Bakanlık devraldı: Ümraniye, Kavacık ve Beykoz birbirine bağlanıyor-6

YENİ ULAŞIM ALTERNATİFİ OLACAK

Projenin hayata geçirilmesiyle Ümraniye'deki iş merkezleri ile Kavacık ve Beykoz aksı arasında alternatif bir toplu taşıma bağlantısının oluşturulması hedefleniyor.

Yeni hattın yapım takvimi ve ihale sürecine ilişkin ayrıntıların ilerleyen dönemde netleşmesi bekleniyor.

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