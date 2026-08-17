Arnavutköy'de ata şiddet kamerada: Şüpheli yakalandı
Arnavutköy'de bir ata dakikalarca şiddet uygulayan ve mahallelinin tepkisi üzerine olay yerinden kaçan S.B. polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, ifadesinde alkollü olduğunu ve ailevi problemleri yüzünden şiddete başvurduğunu söylediği öğrenildi.
İstanbul Arnavutköy'de bir ata şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıyan S.B. polis ekiplerince yakalandı.
ATIN SESLERİNİ DUYAN VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ
Olay, gece saatlerinde Arnavutköy İmrahor Mahallesi Abdullah Gül Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre S.B. yanında bulunan ata dakikalar boyunca şiddet uyguladı.
Atın inleme seslerini duyan çevredeki vatandaşlar duruma tepki göstererek müdahalede bulundu. Bunun üzerine şüpheli, atla birlikte bölgeden uzaklaştı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİN ARDINDAN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Yaşananlar çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda görüntülerdeki kişinin S.B. olduğu tespit edildi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.
"ALKOLLÜYDÜM" SAVUNMASI
S.B. hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet kapsamında işlem yapıldığı bildirildi.
S.B, Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ndeki ifadesinde alkol etkisinde olduğunu ve ailevi problemleri bulunduğunu söyledi. Şüpheli, olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini ifade etti.