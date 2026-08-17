Arnavutköy'de ata şiddet kamerada: Şüpheli yakalandı

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda görüntülerdeki kişinin S.B. olduğu tespit edildi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİN ARDINDAN ÇALIŞMA BAŞLATILDI Yaşananlar çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

"ALKOLLÜYDÜM" SAVUNMASI

S.B. hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet kapsamında işlem yapıldığı bildirildi.

S.B, Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ndeki ifadesinde alkol etkisinde olduğunu ve ailevi problemleri bulunduğunu söyledi. Şüpheli, olayı bu nedenle gerçekleştirdiğini ifade etti.

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