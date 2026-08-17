MEB'den yabancı okullardaki öğrenciler için denklik düzenlemesi: Son başvuru 31 Aralık 2026
Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'de yasal statüsü olmadan faaliyet gösteren yabancı okulların ara sınıflarından ayrılarak resmi veya özel Türk okullarına geçmek isteyen öğrencilere denklik belgesi düzenleyecek. Öğrenciler, velileriyle birlikte 31 Aralık 2026 saat 17.00'ye kadar başvuruda bulunabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye'de yasal statüsü olmaksızın faaliyet gösteren yabancı okullarda öğrenim gören öğrenciler için önemli bir düzenlemeye gitti.
Söz konusu okulların ara sınıflarından ayrılarak MEB'e bağlı resmi veya özel Türk okullarına geçmek isteyen öğrencilere denklik belgesi verilecek.
Başvurular için son tarih ise 31 Aralık 2026 saat 17.00 olarak belirlendi.
MEVCUT UYGULAMADA DENKLİK BELGESİ VERİLEMİYORDU
Türkiye'de eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetimi altında yürütülmesi esas alınıyor.
Bu kapsamda gerekli izinlere sahip olmadan faaliyet gösteren yabancı okulların ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde eğitim alan öğrencilerin denklik işlemleri de yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendiriliyor.
Mevcut uygulamada Türkiye'de izinsiz faaliyet gösteren yabancı okulların ara sınıflarında öğrenim gören veya bu okullardan mezun olan öğrenciler adına denklik belgesi verilemiyordu.
ÖĞRENCİLERİN MAĞDURİYETİNİN ÖNLENMESİ AMAÇLANIYOR
Edinilen bilgiye göre Bakanlık, izinsiz faaliyet gösteren yabancı okulların ara sınıflarında bulunan öğrencilerin Türk okullarına geçiş sürecine yönelik yeni bir düzenleme yaptı.
Düzenlemeyle söz konusu öğrencilerin eğitim hakkına erişiminin sağlanması, eğitim süreçlerinde kesinti yaşanmaması ve mevcut durumlarından kaynaklanabilecek mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Bu kapsamda izinsiz faaliyet gösteren yabancı okulların ara sınıflarından ayrılarak MEB'e bağlı resmi veya özel Türk okullarında öğrenimlerine devam etmek üzere başvuran öğrencilere denklik belgesi düzenlenecek.
SON TARİH 31 ARALIK 2026
Denklik belgesi almak isteyen öğrenciler için başvuru takvimi de belli oldu.
Öğrenciler, velileriyle birlikte 31 Aralık 2026 saat 17.00'ye kadar denklik başvurusunda bulunabilecek.
Düzenlemeyle öğrencilerin Bakanlığa bağlı resmi veya özel Türk okullarına geçiş yaparak eğitimlerine kesintisiz şekilde devam edebilmeleri hedefleniyor.
YABANCI OKULLARIN TANINDIĞI ANLAMINA GELMEYECEK
Düzenlemenin kapsamına ilişkin kritik bir ayrıntıya da dikkat çekildi. Öğrencilere denklik belgesi düzenlenmesi, Türkiye'de izinsiz faaliyet gösteren söz konusu yabancı okulların tanınması anlamına gelmeyecek.
Aynı şekilde uygulama, bu okulların faaliyetlerinin hukuka uygun kabul edildiği şeklinde de değerlendirilmeyecek.
Denklik düzenlemesi yalnızca öğrencilerin MEB'e bağlı resmi veya özel Türk okullarına geçiş yapabilmelerini ve eğitimlerini kesintiye uğramadan sürdürebilmelerini amaçlıyor.