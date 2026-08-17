MEB'den yabancı okullardaki öğrenciler için denklik düzenlemesi: Son başvuru 31 Aralık 2026

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye'de yasal statüsü olmaksızın faaliyet gösteren yabancı okullarda öğrenim gören öğrenciler için önemli bir düzenlemeye gitti. Söz konusu okulların ara sınıflarından ayrılarak MEB'e bağlı resmi veya özel Türk okullarına geçmek isteyen öğrencilere denklik belgesi verilecek. Başvurular için son tarih ise 31 Aralık 2026 saat 17.00 olarak belirlendi.

MEB, denklik başvuruları için yeni düzenlemeyi duyurdu. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) MEVCUT UYGULAMADA DENKLİK BELGESİ VERİLEMİYORDU Türkiye'de eğitim ve öğretim faaliyetlerinin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetimi altında yürütülmesi esas alınıyor. Bu kapsamda gerekli izinlere sahip olmadan faaliyet gösteren yabancı okulların ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde eğitim alan öğrencilerin denklik işlemleri de yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendiriliyor. Mevcut uygulamada Türkiye'de izinsiz faaliyet gösteren yabancı okulların ara sınıflarında öğrenim gören veya bu okullardan mezun olan öğrenciler adına denklik belgesi verilemiyordu.